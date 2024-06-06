彰化和美規模3.7地震 氣象署：沒有異常情形

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（中央社記者余曉涵台北6日電）彰化和美昨天晚間發生1起規模3.7的地震，由於震央位置較為罕見引發民眾擔憂。對此，中央氣象署今天指出，這起地震是否跟彰化斷層有關還要再探討，目前認為沒有異常情形。

根據中央氣象署觀測，昨天晚間9時20分在彰化和美發生1起規模3.7地震，震央在彰化縣和美鎮，深度僅21.9公里，台中跟彰化的最大震度為2級。

由於這起地震的震央罕見，引發民眾擔憂，中央氣象署地震測報中心科長廖哲緯表示，由於這起地震屬於淺層地震，所以震央附近的民眾都有感覺。

廖哲緯指出，台灣位於板塊交接帶，所以在板塊擠壓碰撞過程中，會有造成南北雙向破裂跟斷層，這次地震發生在西側，屬於淺層地震，本身屬於逆斷層型態的地震。

廖哲緯表示，由於彰化斷層是盲斷層，因此這起地震是否跟彰化斷層有關聯，還有待更多資料探討。

廖哲緯強調，這起地震震央位置過去都有發生零星地震，因此在板塊擠壓的過程中，破碎的地方就會釋放應力，過去地震規模也都在4以下，研判是達到應力限度就會錯動一下，目前來看沒有異常情形。

另外，針對403地震的餘震數量，廖哲緯表示，截至上午10時，共發生1507起餘震，已經有趨緩情形，在4月22日跟4月23日後，沒有特別高峰或密集的狀況。（編輯：李錫璋）1130606