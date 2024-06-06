颱風共140個名字分5組輪流 每年討論除名

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（中央社記者余曉涵台北6日電）中央氣象署指出，颱風除了編號之外，命名方式是有140個名稱分5組輪流，每年世界氣象組織颱風委員會中都會討論跟檢討，若曾造成重大災害或有爭議的颱風名稱將會被除名。

颱風每年名字都不一樣，根據中央氣象署網站，颱風的命名是依照世界氣象組織於西元1998年12月在菲律賓馬尼拉召開的第31屆颱風委員會決議，從2000年1月1日起，在國際航空及航海上使用的西北太平洋及南海地區颱風統一識別方式，除編號維持現狀外（例如西元2004年第1個颱風編號為0401），颱風名稱將全部更換，改編列為140個名字，共分5組，每組28個。

氣象署說明，分別由西北太平洋及南海海域的國家或地區計14個颱風委員會成員各提供10個，再由設於日本東京隸屬世界氣象組織區域專業氣象中心（RSMC）負責依排定順序統一命名，至於各國（或地區）轄區內部颱風報導是否使用這些颱風名稱，則由各國（或地區）自行決定。

氣象署表示，因應世界氣象組織颱風委員會對西北太平洋及南海地區颱風命名的變革，自2000年1月1日起採用新的命名方式，但由於新的140個颱風名字原文來自不同國家及地區，不僅包括過去慣用的人名，而且包括動物、植物、星象、地名、神話人物、珠寶等名詞，且非按英文A至Z或其它易懂的排序，因而十分複雜且不規律。

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氣象署指出，為了慎重起見，做了民意調查，超過74%的民眾認為颱風消息報導以颱風編號為主，輔以國際颱風命名較為合適，順應調查結果，在報導颱風消息時，以颱風編號為主，颱風委員會國際命名為輔。

氣象署表示，世界氣象組織颱風委員會每年都會召開例會，例會中會討論及檢討，將曾造成重大災害或有爭議的颱風名稱予以去除，改用其他名稱取代等議題。（編輯：陳政偉）1130606