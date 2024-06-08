台電防颱巡檢 修樹面積逾15座世運主場館

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（中央社記者林巧璉高雄8日電）台電今年初啟動防颱準備，台電高雄區及鳳山區營業處修剪轄區內樹木，高雄地區總計修剪近30萬平方公尺，面積等同逾15個世運主場館，並於今年2月起，巡視631處檢點配電場所。

台灣電力公司高雄區營業處今天新聞稿表示，統計今年1月至5月停電共227件，停電事故件數較去年同期減少約16%。高雄區處、鳳山區處也檢視排水及防水設施，並於上個月完成天然災害演練，除事前防範，也確保事故一旦發生在最短時間完成復電。

台電表示，這次修樹重點包括山區竹子、市區的黑板樹，另外九如路、建國路上的菩提樹、中正二路上的椰子樹都曾造成停電，也是此次防颱重點。除了樹竹修剪以外，對於樹竹過於密集，且較靠近電線地區，台電也會強化線路絕緣保護。

高雄區處線路課長劉鴻男說，為兼顧樹木生長與線路穩定供電，不定期邀請護樹團體教導如何修樹。修樹時除注意枝葉掉落，更要小心蜜蜂、紅螞蟻螫傷，是一份兼具辛苦及挑戰的工作。

高雄及鳳山區處也安排人員巡視用戶天線、招牌及鷹架近9000處，為避免颱風來臨，河水暴漲沖刷造成電桿地基流失、倒塌而引起停電，加緊巡視進行強化。

台電指出，也針對沿海地區進行絕緣礙子設備清洗，以林園汕尾沿海地區為例，就投入高壓線路絕緣礙子設備清洗共267桿，預計6月底擴大清洗範圍，預計清洗348桿。（編輯：孫承武）1130608