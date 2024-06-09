早安世界》黃仁勳搭機離台結束15天「仁來瘋」 預告今年還會來

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

黃仁勳搭機離台結束15天「仁來瘋」 預告今年還會來

在台灣颳起「仁來瘋」的輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳，原訂8日下午1時搭乘龐巴迪私人飛機離台，不過，黃仁勳直到晚間8時許才現身松山機場，先為現場守候的粉絲簽完名，才準備搭機離開，同時預告今年還會來。黃仁勳此次在台灣待了整整15天，除了參觀電腦展、拜訪供應商，足跡踏遍小館、餐廳與夜市。期間黃仁勳的身價也持續攀升。5日輝達收盤市值突破3兆美元、超越蘋果，成為全球市值第2大公司。（看完整報導）

端午連假第2天出遊與北返 估國道18路段易壅塞

高速公路局預估，9日端午節連假第2天，國道將有出遊及部分北返車流，18路段易壅塞。預估國道交通量為112百萬車公里，為平日年平均的1.2倍，其中北向交通量可達58百萬車公里，為平日年平均的1.3倍。天氣方面，中央氣象署表示，台灣9日位在梅雨鋒面前緣，且西南風漸增強，帶來較多水氣，中南部地區不定時有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨，北台灣有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區午後也有雷陣雨機率。（看完整報導）

莊春仁中藥廠涉製偽藥 衛福部急回收紫雲膏等12藥品

衛福部8日公布，位於台南的莊春仁生物科技製藥有限公司在非核准生產區域製造中藥產品，且藥品中含不明粉末，涉嫌製造偽藥，回收下架紫雲膏等12批次產品。中醫師及中醫藥界表示，從南到北幾乎沒有中醫診所使用這家藥廠產品，以連鎖藥局等為主要通路，提醒民眾選購前睜大眼睛，避免踩雷。（看完整報導）

聯合國兒童報告以色列哈瑪斯同列黑名單 尼坦雅胡怒批荒謬

聯合國秘書長古特瑞斯預定18日公布年度「兒童與武裝衝突」報告，並納入以色列，引起以方憤怒回應。以色列總理尼坦雅胡批評，聯合國「採納哈瑪斯荒謬的說詞，將自己列入歷史的黑名單」。不願具名的一位外交消息人士指出，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯和巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織也在這份名單上。（看完整報導）

丹麥總理首都遇襲 受輕微揮鞭式創傷

丹麥總理辦公室聲明表示，總理佛瑞德里克森7日在首都哥本哈根市中心遭1名男子襲擊後，受到輕微揮鞭式頸部創傷，除此之外安然無恙，但她對這起事件感到震驚，歐盟各領袖隨即譴責攻擊事件。丹麥警方表示，1名39歲男子將出庭接受總理遇襲事件相關初步訊問。（看完整報導）

日本動畫公司GAINAX破產 成立40年曾推「新世紀福音戰士」

日本動畫製作公司GAINAX成立於1984年，曾以「新世紀福音戰士」等作品廣為人知。2012年左右起GAINAX營運狀況惡化，負債累累，2019年時任代表董事又因向未成年人伸出狼爪被逮，公司營運持續混亂。代表董事神村靖宏7日宣布，今年5月29日已向東京地方法院聲請破產。（看完整報導）

中國無人機闖金門發政治傳單 軍方澄清未飛到營區

中國抖音帳號7日表示要前往金門縣馬山觀測站附近投遞傳單，8日則計劃飛往金門大學和金門縣警局投遞傳單。金防部表示，經檢視抖音帳號影片，確認7日中國無人機並未飛到營區上空，8日懷疑因風向關係，原本要發在金門大學和縣警局附近的傳單，變成投遞到街頭，據悉有民眾撿到，後續也會持續監控反制。金縣府也譴責行為，要求縣警局著手調查，並呼籲對岸有關單位一起約束無人機玩家行為。（看完整報導）

政院追加千億預算撥補 台電今年預計虧損縮至93億

行政院主計總處5月初提出「113年度中央政府總預算追加預算案」，預計撥補台電新台幣1000億元，預算案送立法院審議。立法院預算中心指出，合計追加預算、電價調整及燃料價格回跌，台電今年度預計虧損由1887億餘元縮減至93億餘元，但仍有去年度累積虧損，應積極研究財務改善。（看完整報導）

民進黨反濫權宣講14日啟動 國民黨國會改革說明會台南起跑

民進黨擬下鄉全台宣講國會擴權法案，國民黨表示已積極籌劃國會改革說明會，首場定15日從總統賴清德曾執政的台南市起跑，預計在每個縣市舉辦至少1場中大型說明會。民進黨秘書長林右昌則說，14至16日將舉辦3場「反濫權、護民主」宣講活動，首場選定國民黨立院黨團總召傅崐萁的花蓮選區起跑，其他2場是台北、新北。（看完整報導）

電動車新車體險7月上路漲幅5至10% Model Y保費約增3千元

電動車專屬險將於7月起上路，保發中心擬定電動車車體險參考費率，較原先車體險調幅落在5%至10%區間。產險業試算，若依此調幅，未來Tesla Model Y新車車主投保乙式車體險，一年車體險保費支出估將多2790元。（看完整報導）

開箱老照片》火車沖茶絕技再現

2004年6月9日台鐵117週年慶，台中火車站邀請早期在列車上為旅客沖茶的老員工陳式勳，再度表演精湛手藝。1960、70年代在列車上服務的工作人員，男生是服務生，女生是服務員，旅客一上車，服務員會發送茶葉，接著服務生一手持大茶壺，一手翻杯蓋倒熱水，整個過程僅約5秒就能完成。後因鐵路電氣化車廂更新，以及包裝飲料普及，台鐵於1977年停止沖茶服務。（看完整報導）

以下平台上午8時同時發布早安世界，給你最精華的新聞摘要！

電子報、Facebook、Instagram限時動態、YouTube