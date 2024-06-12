早安世界》政院認定國會職權修法窒礙難行 依法移請立法院覆議

政院認定國會職權修法窒礙難行 依法移請立法院覆議

總統賴清德11日核可行政院6日提出「立法院職權行使法」、「中華民國刑法」等修正案的覆議理由書，行政院隨後依憲法移請立法院覆議。行政院指出，經詳細研議立法院國會職權相關修法，認有違反憲法上民主原則、權力分立原則，以及正當法律程序，而侵害人權之虞。行政院重申修法窒礙難行，盼國會再次審視法案，找出符合憲法與國家利益的最大共識。（看完整報導）

中國男子駕船直闖淡水河 海巡分署長等10人懲處

中國籍男子9日駕駛快艇闖進淡水河漁人碼頭，海委會主委管碧玲11日表示，雷達偵監系統沒有問題，是人為疏失導致失守，感到非常遺憾，下令予以處分。海巡署同日下午召開記者會，署長張忠龍指出當時監控人員誤判為常態性作業漁船，因而未通知海巡隊做線上查緝，另外，雷達站人員發現目標後，未繼續做後續通報，海巡署將檢討。包括北部分署分署長廖德聖及雷操員等人在內，本次共懲處10人申誡或記過。（看完整報導）

寶林茶室案再添1死累計6死 46歲女換肝仍去世

寶林茶室食物中毒案11日下午再添1死，累計6死；北市衛生局證實為46歲、接受換肝的女性。衛福部表示，這名個案曾經轉到一般病房治療，但經醫院回報，病患於11日下午3時56分宣告死亡。根據衛福部資料，重症個案中僅49歲女性黃舒君經治療後出院，其餘個案皆已死亡；輕症個案則都已出院返家。（看完整報導）

太魯閣震後復建 布洛灣、九曲洞等景點趕年底開放

0403花蓮地震，太魯閣國家公園災情慘重，太魯閣國家公園管理處展開復建工作。太管處11日表示，地震後國家公園署成立專案小組，經勘災調查，採分期分區進行復建及開放。針對受損較輕、安全性相對較高的景點步道，包括太魯閣台地、布洛灣、九曲洞步道等處，希望趕在今年底陸續開放。其他受損較嚴重的步道和景點，例如燕子口步道、砂卡礑步道、綠水步道、錐麓古道等，則需較長時間復建。（看完整報導）

4美國大學講師在中國遭砍傷 中國警方鎖定嫌犯美方關切

中國網路10日流傳吉林省吉林市北山公園有4名外國人疑似遭人持刀刺傷，滿身鮮血倒臥在地。美國愛荷華州康乃爾學院證實，受傷的4人為該校大學教師，正在中國進行交流，目前仍不清楚受攻擊原因與受傷情況，美國務院表示關切。吉林警方已鎖定名為崔大鵬的嫌犯，要求各單位一旦發現及時抓捕。目前中國媒體對此事件未報導，社群媒體則有零星文章直指這是排外戾氣、義和團行為。（看完整報導）

歐洲議會右傾 第一槍喊廢2035年汽柴油車禁令

歐洲議會選舉9日結果出爐，極右派席次大增，並表態要廢掉歐盟訂於2035年上路的汽、柴油新車銷售禁令。歐洲人民黨黨魁韋伯指出近日會討論撤銷禁令，該黨議員利澤則表示，選舉結果證明減少綠色新政相關限制的政見正確，並誓言保護農業免受更嚴格的氣候監督。此一主張直接與歐盟執委會主席范德賴恩立場相左，她在任內引入汽柴油車禁令，此外，任何廢除禁令之舉也等同與支持禁令的左派政黨開戰。（看完整報導）

蘋果WWDC推iOS 18新功能一次看 整合AI可摘要郵件通話

蘋果公司11日在WWDC全球開發者大會上預告將推出iOS 18作業系統，為iPhone帶來7大新功能，包括更多自訂選項、照片App改造幅度歷來最大、訊息App提供新聯繫方式、加強郵件功能、Safari閱讀器更新、新增Passwords App、隱私功能賦予更多掌控權。同時發表個人化智慧系統Apple Intelligence，進軍生成式AI領域，可以理解並建立語言和圖片、在各種App中採取動作，並根據個人情境來簡化及加速日常任務處理。（看完整報導）

馬拉威副總統墜機身亡 殘骸尋獲無人生還

一架載有馬拉威副總統齊里瑪的軍方飛機原定10日上午抵達姆祖祖機場，卻因能見度不佳無法降落，被命令返回首都，隨後失聯。軍方11日表示飛機已墜毀於森林中，搜救人員尋獲殘骸，馬拉威總統查奎拉表示機上無人生還。齊里瑪被視為明年總統大選潛在候選人，2022年他曾因貪汙指控被捕，但馬拉威法院上月撤銷了對他的控訴。（看完整報導）

台灣佳麗高曼容印度選美賽摘后冠 2年前遭中國打壓無法舉國旗上台

曾遇2022年中國打壓風波，第9屆台灣小姐選美冠軍高曼容參加印度Miss Glam World選美比賽，9日摘下后冠和才藝小姐第一名。這項選美比賽由Pegasus Global主辦，9日在印度南部柯枝市舉行總決賽，高曼容10日在臉書分享得獎喜悅，她說，11年一路走來只有自己知道多麼不容易，或許自己不是最漂亮的一位，但願意當最努力的那一人，「相信自己你也可以做到」。（看完整報導）

樂天桃猿球員邱丹酒駕自撞遭解約 發文致歉：個人愚蠢錯誤行為

中職樂天桃猿隊野手邱丹10日凌晨國道酒駕自撞，球團11日公告懲處，「依照球團與球員契約規定於本日解除合約」，副領隊沈鈺傑盼藉此告誡所有球員，酒駕是不被允許的。邱丹也發出聲明致歉，提到酒後駕車這樣不可原諒的行為，「在職業選手與先生、父親，這些角色上，真的讓大家失望了，對不起。」（看完整報導）

開箱老照片》周潤發旋風訪台宣傳電影

1985年（民國74年）6月12日：拿下第29屆亞太影展影帝的演員周潤發來台，旋風訪問一天，為獲獎影片「等待黎明」在台上映宣傳。周潤發1980年在香港電視連續劇「上海灘」中飾演「許文強」紅遍大街小巷，1984年在香港上映的作品「等待黎明」中，他飾演「葉劍飛」一角，助他獲得1984年12月舉行的第29屆亞太影展與隔年11月舉行的第22屆金馬獎雙料影帝。（看完整報導）

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