開箱老照片》周潤發旋風訪台宣傳電影

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（中央社網站）1985年（民國74年）6月12日：拿下第29屆亞太影展影帝的演員周潤發來台，旋風訪問一天，為獲獎影片「等待黎明」在台上映宣傳。

周潤發1980年在香港電視連續劇「上海灘」中飾演「許文強」紅遍大街小巷，1984年在香港上映的作品「等待黎明」中，他飾演「葉劍飛」一角，助他獲得1984年12月舉行的第29屆亞太影展與隔年11月舉行的第22屆金馬獎雙料影帝。

近年周潤發熱衷公益、親民的作風廣受大眾喜愛。事實上，周潤發1985年首次參加金馬獎獲得影帝上台時，除了用中文、英文、日文、西班牙文向全體來賓說謝謝，還說自己得獎已經很高興，所以不需要這份獎金，將捐出10萬元獎金給老人院，充分展現影帝風範。

*更多周潤發的照片，在中央社影像空間。1130612