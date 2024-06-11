馬拉威副總統墜機身亡 殘骸尋獲無人生還

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社馬拉威布蘭泰爾11日綜合外電報導）一架載有馬拉威副總統齊里瑪（Saulos Klaus Chilima）的軍方飛機日前失聯，軍方今天表示飛機已墜毀於茂密森林中，搜救人員尋獲殘骸。馬拉威總統說，機上無人生還。

美聯社報導，馬拉威總統查奎拉（Lazarus Chakwera）說，副總統齊里瑪以及機上另外9人全數罹難，無人生還。

法新社報導，軍方消息人士稍早說，飛機殘骸已尋獲。搜救隊一名成員向法新社提供的現場照片顯示，搜救人員站在一處多霧的斜坡上，一旁的殘骸上可見這架馬拉威軍方飛機的編號。

根據路透社，馬拉威國防軍司令費里（Paul Valentino Phiri）告訴記者，赤甘格瓦森林（Chikangawa Forest）周圍的多霧天氣影響能見度，妨礙搜救行動。

馬拉威當地時間昨天上午9時17分（台灣時間下午3時17分），51歲的齊里瑪與其他9人搭乘一架軍方飛機離開首都里朗威（Lilongwe）。

馬拉威總統查奎拉昨天對全國發表電視演說，表示這架飛機原定上午10時2分抵達姆祖祖（Mzuzu）機場，卻因能見度不佳而無法降落，並被命令返回首都。

這架飛機從雷達上消失後，航空當局官員便無法與之取得聯繫。馬拉威資訊部長提到，已向安哥拉的太空機構提出協尋飛機的要求。

齊里瑪被視為明年總統大選潛在候選人，2022年他曾因貪汙指控被捕，但馬拉威法院上月撤銷了對他的控訴。（譯者：洪培英/核稿：嚴思祺）1130611