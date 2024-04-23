馬來西亞海軍直升機空中相撞 機上10人全數罹難[影]

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（中央社吉隆坡23日綜合外電報導）馬來西亞海軍在聲明中表示，兩架直升機今天為馬來西亞皇家海軍（Royal Malaysian Navy）活動進行排練時在空中相撞，造成10人喪生。

路透社報導，海軍表示，這起事故發生於今天上午9時32分，地點在馬來西亞西部霹靂州（Perak）紅土坎（Lumut）海軍基地，10名罹難者都是機上人員。

海軍說：「已證實10人全數當場罹難，遺體送到紅土坎基地醫院確定身分。」（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1130423

（中央社記者黃自強吉隆坡23日專電）馬來西亞紅土坎海軍基地今天發生2架直升機相撞墜毀意外，這2架直升機分別載有7人與3人，目前初步已獲悉機上人員均罹難。

紅土坎（Lumut）位於霹靂州首府怡保西南方約84公里，距離北部的北海（Butterworth）約206公里，紅土坎目前已發展為大馬主要的海軍基地。

大馬媒體報導，這2架直升機是在進行第90屆海軍建軍日彩排時發生相撞意外後墜毀。

這2架直升機今天上午約9時3分起飛，結果在紅土坎海軍體育館墜毀，其中一架墜毀於體育館樓梯，另一架則墜毀於游泳池。大馬媒體引述消息來源說，機上人員全數罹難。

大馬霹靂州總警長穆罕默德尤斯里（Mohd Yusri）也證實發生這起直升機相撞意外事件。（編輯：韋樞）1130423