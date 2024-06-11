馬拉威副總統等10人墜機身亡 前第一夫人也罹難

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（中央社馬拉威首都里朗威11日綜合外電報導）搜救人員在一處多霧森林尋獲飛機殘骸後，馬拉威總統查奎拉今天證實，副總統齊里瑪在墜機事故中身亡；與他同機的另外9名罹難者中，包含前第一夫人穆魯齊。

一架載有51歲的齊里瑪（Saulos Chilima）及另外9人的軍方飛機於昨天失蹤。這架飛機原定前往馬拉威北部城市姆祖祖（Mzuzu），卻因天候不佳而無法降落，被告知返回首都里朗威（Lilongwe）後傳出失聯。

法新社報導，查奎拉（Lazarus Chakwera）對全國發表演說時表示：「搜救團隊已經找到那架飛機…機體全毀且無人生還，機上所有乘客全因撞擊身亡。」

馬拉威前第一夫人夏尼爾．穆魯齊（Patricia Shanil Muluzi）也搭乘了那架飛機，她的前夫是前總統穆魯齊（Bakili Muluzi），兩人在穆魯齊卸任後離異。

馬拉威軍方搜救團隊一名成員與法新社分享的照片顯示，軍方人員站在飛機殘骸附近一處多霧斜坡，殘骸上有這架馬拉威陸軍航空聯隊（Malawi Army Air Wing）多尼爾（Dornier）228-202K飛機的註冊編號。

齊里瑪在2014年首度當選副總統，頗富魅力又言語強硬的他在馬拉威廣受愛戴，在年輕人之間尤其受歡迎。

然而2022年，齊里瑪擔任副總統第2任期時，因賄賂醜聞被控犯下貪汙罪，他遭到逮捕，也因此失去權力。

不過馬拉威法院上月撤銷對齊里瑪的控訴後，他便恢復了公職。（譯者：洪培英/核稿：楊昭彥）1130611