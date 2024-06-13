台美跨國合作 長庚破解流感H3N2釀嚴重併發症關鍵

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（中央社記者沈佩瑤台北13日電）歷經COVID-19肆虐，不少人開始輕忽流感威脅。長庚醫療團隊與美國合作10年研究有成，透過全基因定序加上AI技術，破解H3N2病毒基因片段重組現象與可能導致病人發生嚴重併發症。

這項研究今年5月登上國際頂尖期刊「刺胳針-微生物（Lancet-microbe）」，長庚醫療團隊今天舉辦記者會分享研究成果。基隆長庚醫院急診醫學部、長庚大學智慧運算學院醫師陳冠甫簡報說明，流感病毒引起的嚴重併發症，常見如肺炎、腦炎、心肌炎等，多發生在兒童、老人，或有糖尿病、心血管疾病、免疫不全的患者。

在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後，陳冠甫臨床遇到許多患者輕忽流感病毒威脅，甚至遇到一家6口都有類流感症狀，其中包括老人、小孩和孕婦。

陳冠甫表示，流感病毒基因組包括8個片段，因為流感病毒很脆弱，所以會一直突變產生變異株，讓人體的免疫細胞無法辨識，才有機會捲土重來。

不過，並非所有的變異病毒都會造成大流行或嚴重併發症，為預防及控制流感疫情，長庚醫療團隊和美國約翰霍普金斯大學自2014年展開跨國大型合作。

陳冠甫說，由於2017年到2018年間，美國出現特別嚴重的H3N2流感疫情，研究團隊從樣本庫中收集當時的411個病毒樣本，進行全基因定序加上演化樹分析。

結果發現，陳冠甫指出，這一時期的病毒有明顯基因片段重組現象，人類對這樣的病毒幾乎沒有抵抗力，且進一步將重組病毒放在人類鼻上皮細胞培養，顯示H3N2病毒具有極強複製能力。

陳冠甫表示，過去的流感病毒基因研究，常無法解決干擾因子，無法推論是因病毒變異，還是病人本身疾病因素而重症，這項研究同時結合進階人工智慧技術的應用，模擬出相似病人感染不同病毒的結果，確認了基因重組病毒與嚴重併發症間的直接關聯。

根據疾管署統計，2023年至2024年流感季節併發重症的機率，相較2022年至2023年高出14倍，因為流感死亡的機率也高出10倍。

陳冠甫說，原因之一是在COVID-19疫情期間，較少人感染流感而出現的免疫負債現象，雖然接種流感疫苗是取得保護力與減少併發重症的方法之一，但要「猜對」正確的疫苗株相當不容易。

他認為，相關監控的單位若能將全基因定序加上人工智慧這類先進技術，就能更精確判斷出導致重症的病毒株，進一步在疫苗準備時作為參考，將有助於研發出更具效率的疫苗。（編輯：陳政偉）1130613