桃園機場航站北路第2階段改道工程 估7月中開通

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園14日電）桃園機場公司今天表示，航站北路第2階段改道工程即將完工，預計7月中旬開通，車輛從第2航廈3樓出境路緣車道離開時可直接銜接航站北路，行車動線將更順暢。

桃園國際機場股份有限公司今天發布新聞稿指出，配合桃園機場第3航廈工程推動，航站北路自2017年起封閉，今年2月恢復通車，回復到原本南進北出、南北分流行車動線，但出境路線仍需繞行第4停車場（P4）。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

機場公司表示，後續為配合第3航站區主體航廈工程及後續南登機廊廳工程推動，在不影響現有營運前提下，進行航站北路第2階段改道工程，預計7月中旬開通，出境時無需再繞行第4停車場（P4）。

機場公司指出，改道開通後，駕駛人從第2航廈自3樓出境路緣離開前往國道時，可依指標直接進入航站北路，前往國道2、1、3號；不過，若要前往另一方向的第1航廈及省道台4線，仍需繞行第4停車場（P4）。（編輯：戴光育）1130614