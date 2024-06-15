台東飆焚風 下午高溫達39.5度

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（中央社記者盧太城、汪淑芬台東縣15日電）台東地區上午9時開始吹焚風，下午1時林試所太麻里工作站溫度計監測到攝氏39.5度，破了今年最高溫。不過，因為太麻里屬於無人測站，因此氣象署不列入正式紀錄。

中央氣象署一早發布高溫警報，因西南風沉降影響，天氣高溫炎熱，台東縣有焚風發生的機率，今天中午前後台東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；台北市、新北市、花蓮縣為黃色燈號，呼籲外出民眾注意。

根據中央氣象署網站資料顯示，台東南迴線、台東市區、台東縱谷從上午9時相對溼度降低，開始出現焚風現象，溫度從37度上升。太麻里林試所的溫度計上午11時8分測得38.7度，溫度一度稍微下降，但下午1時又上升至39.5度，破了今年最高溫。

氣象署觀測，昨天下午太麻里出現38.9度氣溫，為今年以來新高，今天高溫再創新達39.5度。不過，太麻里屬於無人測站，氣象署不列入正式紀錄。

氣象署統計，台灣有紀錄歷史最高溫出現在2004年5月9日台東及2020年7月25日大武，都達40.2度，而歷史6月高溫紀錄，1942年6月7日台東39.5度、2022年6月6日台東39.1度、2020年6月29日台北38.9度、2016年6月1日台北38.7度、2015年6月17日大武38.7度。

由於近日吹焚風，民眾外出熱風迎面相當難受，許多民眾在家裡吹冷氣，南迴線、台東市、台東縱谷民眾則往野溪跑，父母親帶著小孩戲水消暑。台東縣消防局提醒民眾，溪流戲水要注意出遊地點及當地集水區的天氣、降雨狀況，避免前往危險水域戲水，若有溯溪或攀岩等行程建議請專業教練同行，父母親要避免小孩子單獨行動，視線不能離開幼童。

中央氣象署也提醒，避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水分、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。（編輯：黃世雅）1130615