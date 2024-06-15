台東現焚風太麻里午後飆40度 創今年最高溫

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（中央社記者汪淑芬台北15日電）中央氣象署觀測，今天台東縣出現焚風，下午1時36分，太麻里氣溫飆升到攝氏40度，創今年新高紀錄。

氣象署觀測，昨天下午台東縣太麻里出現38.9度氣溫，為今年以來新高，今天高溫再創新高，下午1時升至39.5度，1時36分再升至40度。不過，太麻里屬於無人測站，氣象署不列入正式紀錄。

氣象署統計，台灣有紀錄歷史最高溫出現在2004年5月9日台東及2020年7月25日大武，都達40.2度；歷史6月高溫紀錄，1942年6月7日台東39.5度、2022年6月6日台東39.1度、2020年6月29日台北38.9度、2016年6月1日台北38.7度、2015年6月17日大武38.7度。（編輯：李亨山）1130615