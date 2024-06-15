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高捷岡山路竹延伸線履勘 模擬5級地震疏散應變

2024/6/15 20:20
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（中央社記者汪淑芬台北15日電）交通部今天完成高雄捷運岡山路竹延伸線履勘，並模擬演練發生5級地震，列車無法準確停靠月台定位，月台門無法正常開啟時的疏散應變，順利完成。

交通部發布新聞稿，履勘路段為高雄捷運岡山路竹延伸線（第一階段）岡山高醫站（不含）-岡山車站。

交通部說，履勘小組分成土建、機電及營運，履勘作業包含分組簡報、文件檢視、實地勘查、模擬演練、分組討論及總結會議。

履勘模擬演練情境為上行鄰近岡山車站時，發生5級地震，導致列車未能準確停靠月台定位，月台門無法正常開啟，相關車輛調度及人員的疏散應變措施，順利完成。

交通部說，履勘小組共提出26項須改善事項，其中4項為「營運前須改善事項」、10項為「一般注意改善事項」、12項為「後續建議改善事項」。

有關「營運前須改善事項」部分，高雄市政府於確認完成改善並報交通部核准後，再由高雄市政府決定通車日期；「一般注意改善事項」由高雄市政府自行辦理改善及追蹤列管，「後續建議改善事項」於後續營運階段參考辦理。

今天履勘完成路段通車啟用後，將可與台鐵岡山車站轉乘，增進岡山地區接駁轉乘功能，並能促進地區均衡發展，帶動地方繁榮，提升軌道路網服務範圍，增加大眾運輸系統可及性。（編輯：李亨山）1130615

#高捷
#交通部
#岡山路竹延伸線
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高雄捷運岡山車站履勘有條件通過 4項營運前須改善
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