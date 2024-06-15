高雄捷運岡山車站履勘有條件通過 4項營運前須改善

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（中央社記者林巧璉高雄15日電）高雄捷運岡山路竹延伸線第1階段，R24（不含）至RK1岡山車站路段今天履勘，高市交通局表示，結論為「有條件履勘通過」，營運前須改善事項將在近日完成，再報請交通部核准通車營運。

交通部今天到高雄進行岡山路竹延伸線履勘，履勘小組共提出4項營運前須改善事項，包括1號出口水表箱缺乏警示，2號出口地坪不平整等，還有10項一般注意改善事項及12項後續建議改善事項。

交通局指出，此次履勘總召集人為交通部路政及道安司司長黃運貴，演練地點在捷運岡山車站，狀況為地震導致列車未能準確停靠月台定位事件，此次演練通報展現高度機動性，工作人員迅速到位並依照標準作業程序排除事故，順利完成演練。

市府指出，高雄捷運岡山路竹延伸線服務岡山、路竹、湖內區35萬名民眾，此延伸線完工後，將串聯起沿線的高科技、光電及半導體產業鏈，並對北高雄整體發展帶來顯著推動作用。

高雄市秘書長郭添貴指出，第1階段捷運岡山車站自107年開始興建，歷經6年建設完成，也是高雄捷運紅橘線自民國97年開始營運，101年底南岡山站（現更名為岡山高醫站）啟用，12年後首度有新車站加入營運。

交通局表示，捷運岡山車站的履勘作業由交通部指導下進行，涵蓋車站系統機電、軌道、號誌、電力、通訊、營運管制、安全防護等項目。經過嚴格檢測與驗證，車站各項設施及系統均符合營運安全標準，順利通過履勘。

交通局說明，捷運局及高捷公司將儘速針對相關缺失立即進行改善，再依程序報請交通部核准營運。營運通車後，高雄捷運營運路線將達44.2公里，服務範圍增為39站。（編輯：郭諭儒）1130615