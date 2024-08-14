本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

大專校安主管會議 大麻防制與安檢實務成重點

2024/8/14 11:51
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北14日電）教育部今天在台南市舉辦全國大專校院校園安全主管會議，針對近年受到社會重視的大麻濫用議題，安排檢查藥物濫用器械的實務研討，讓各校交流經驗。

大專校安主管會議開幕式上午在台南市展開，今年度主軸為「安全、關懷、友善的校園環境」，邀請內政部警政署刑事警察局專題演講，促成警政單位和大專的緊密合作，增加對危機事件的敏感度，一同守護師生安全。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

近年大麻合法化議題受到社會關注，教育部在會議中規劃的5大主題中，便包括「大專校院大麻防制與進行安全檢查之實務研討－以藥物濫用器械為例」，邀請學者專家分享案例和實務經驗，藉由聆聽與對話，增加各校校安主管的橫向聯繫。

教育部也於近期展開「大專校院推動防制學生藥物濫用業務研習」，邀請業務承辦人員參與，提供更詳細的方針。另外，也針對交通安全、賃居輔導、防制詐騙等重要校園議題，設計不同的課程，提升校安工作品質。（編輯：張雅淨）1130814

#教育部
#校園安全
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.22
更多編輯台推薦新聞：