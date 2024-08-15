台大114學年招生管道名額占比微調 分發降至35%

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（中央社記者許秩維台北15日電）台大今天表示，114學年台大各招生管道核定名額比率將微幅變動，繁星推薦、申請入學將分別提升至12.4%、51.2%，分發入學則調降至35%。

大學考試入學分發委員會今天公告113學年大學分發入學管道錄取結果，今年有61校、1839個系組參與招生，總招生名額3萬7264名，3萬7069人完成登記志願，錄取3萬5076人，錄取率94.62%，缺額總計2505個。

台灣大學教務處註冊組組長李宏森接受媒體電話聯訪時表示，台大113學年分發入學管道有1475個名額（含各管道回流264個名額），全部滿招；113學年台大分發管道名額核定比率占總名額的34%，加上回流名額後，占比提升至42%，台大在分發管道的核定名額比率和最後總名額比率皆高於全國平均。

根據台大教務處資料顯示，今年分發管道醫學系（自費一般生）錄取門檻為287分（5科），牙醫系錄取門檻為283分（5科），電機系錄取門檻為229分（4科），資工系錄取門檻為238.5分（4科、數甲加權1.25），普遍高於去年。

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至於錄取台大分發管道人數最多的高中為建國中學201人，其次為北一女中136人、師大附中120人，其中台北市薇閣高中錄取70人，一舉上升至第4名，也是私校中錄取台大最多的學校。

李宏森提到，114學年台大各管道名額比率僅微幅變動，例如繁星推薦將由113學年12.08%提升至114學年12.4%，申請入學由113學年50.63%提升至114學年51.2%，分發入學由113學年37%調整為114學年35%，台大明年各管道總名額預計3483個（含AI、資通訊外加24個），最後實際招生名額與比率仍以教育部核定結果為準。（編輯：陳政偉）1130815