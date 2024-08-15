早安世界》卓榮泰提「2上1下1平衡」4年國家發展目標 人均GDP逾4萬美元
專訪／卓榮泰提「2上1下1平衡」4年國家發展目標 人均GDP逾4萬美元
國發會4年國家發展計畫擬15日送行政院會討論通過，行政院長卓榮泰14日接受中央社專訪指出，目標是「2上1下1平衡」，包含經濟成長率未來4年平均盼達3%以上、人均GDP逾4萬美元、失業率低於3.5%，以及消費者物價指數穩定在2%。最低工資審議委員會預計9月舉行，卓榮泰指出，軍公教待遇明年調升3%，政府不會漏掉勞工，總統賴清德已指示研議調整多少比例讓社會安定，並符合產業財務負擔、勞工生活需求。（看完整報導）
柯文哲政治獻金案 北檢約談被告木可董事長李文娟、會計師端木正
民眾黨陷政治獻金申報不實風波，台北地檢署14日展開偵查，指揮調查局搜索會計師端木正所屬事務所、木可公司等7處，並以被告身分約談端木正、李文娟說明。時任競選總幹事黃珊珊14日提告會計師端木正偽造文書罪，黃珊珊表示，端木正可能認為會計錯誤能補正，但政治不容許作假。民眾黨主席柯文哲寄信給黨員，坦言識人不明、用人不當，會檢討並改正過失。（看完整報導）
類鼻疽案例增大雨過後找上門 傳染途徑、預防方式一次看
颱風凱米過後類鼻疽疫情攀升，疾管署13日公布新增19例確診本土個案，其中3例死亡，創18年來同期新高。台灣自1985年首度出現境外移入首例後，2005年起每逢颱風過境，皆有零星傳出類鼻疽案例。類鼻疽是什麼？有哪些症狀？中央社整理相關資訊帶你一次了解。（看完整報導）
未來一週各地留意降雨 年度大潮低窪區防淹水
氣象署表示，15日至17日中南部不定時陣雨或雷雨，南部局部大雨，其他地區午後也要留意；18至20日雨勢最劇，不排除發布較大規模豪雨作業，且適逢年度大潮，低窪區防淹水。溫度部分，白天未降雨前偏悶熱，高溫約攝氏32至35度。（看完整報導）
岸田文雄將卸任日本首相 日媒點名石破茂等可能接任人選
日本首相、執政黨自民黨總裁岸田文雄14日宣布不參選9月自民黨總裁選舉，代表自民黨選出新任總裁後，岸田將卸下首相職務。自民黨還未有人宣布參選總裁選舉，但日媒已點名包括數位大臣河野太郎、自民黨幹事長茂木敏充與前幹事長石破茂等可能人選。石破茂14日表示，若能取得20位議員支持，「我當然非常願意參選。」（看完整報導）
泰國憲法法庭裁定賽塔任命部長案違憲 國會將選新總理
泰國40位前參議員認為總理賽塔在總理辦公室部長任命案中有違憲之虞，要求憲法法庭裁定賽塔是否適任。憲法法庭14日裁決賽塔違憲，移除他的總理職務。賽塔在判決後表示，他是正直的人，但尊重憲法法庭判決，他相信國會會順利選出新總理。（看完整報導）
阿爾及利亞金牌拳手克莉芙提告 訴狀點名JK羅琳和馬斯克
阿爾及利亞拳擊選手克莉芙在巴黎奧運無端捲入性別爭議風波，根據美國娛樂週刊「綜藝」，克莉芙9日向巴黎公共檢察官辦公室反網路仇恨中心提交的訴狀，有提到英國小說家JK羅琳和美國億萬富豪馬斯克。（看完整報導）
專訪／吳志中回顧駐法6年：法國對中幻想夢醒 社會挺台聲浪空前
駐法代表吳志中6年任期的最後任務巴黎奧運落幕，他將歸國接任外交部政務次長。返國前夕吳志中向中央社談及心路歷程，指出中國暴政只會激起反效果，只要有共識、正確的論述和策略，台灣國際地位正常化指日可待。（看完整報導）
政府買奧運轉播權再分包？體育署：聆聽意見再討論
巴黎奧運落幕，台灣代表團獲得2金5銅佳績，但如何讓民眾更便利觀看賽事引發討論。有立委呼籲，下屆奧運或重要賽事，由政府出錢買下轉播權利，再由各平台合作組成奧運轉播國家隊。體育署14日表示，可聆聽各界意見進行討論。（看完整報導）
「老狐狸」刻畫80年代末變遷 代表台灣角逐奧斯卡獎
文化部14日公布，電影「老狐狸」將代表台灣角逐奧斯卡金像獎最佳國際影片，這部電影帶出1980年代末期台灣社會變遷，深刻刻畫生活細節與人性。導演蕭雅全表示，能代表台灣電影很光榮，他的所有努力都是希望讓台灣、國際觀眾喜歡台灣電影，他會繼續說台灣故事。（看完整報導）
開箱老照片》樂壇「女暴君」 名指揮家郭美貞
享譽國際的指揮家郭美貞雙親為越南西貢華僑，郭美貞10歲時隨家人移居澳洲，自雪梨音樂學院畢業後，她拜入知名指揮家馬爾科門下，年僅20歲就登台指揮雪梨交響樂團。郭美貞是當年少見的女指揮家，以專注細節的執著、登台指揮的氣勢，獲「樂壇女暴君」稱號。（看完整報導）
Podcast》小粉紅與網路愛國主義 中國社會心態的映射
現今社群媒體中，充斥著許多來自中國的「小粉紅」，這些人愛黨愛國，並且擁有強烈的中國民族主義、極端愛國主義和排外主義。他們十分擅長使用網路，透過翻牆在網路攻擊與辱罵意見相反的人，過度檢視他人行為，將許多行為都冠上「辱華」罪名。（收聽Podcast）
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- 早安世界》卓榮泰提「2上1下1平衡」4年國家發展目標 人均GDP逾4萬美元2024/08/15 07:16
- 2024/08/14 07:16
- 2024/08/13 07:19
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