未來一週各地留意降雨 年度大潮低窪區防淹水

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（中央社記者張雄風台北14日電）氣象署今天表示，明天至17日中南部不定時陣雨或雷雨，南部局部大雨，其他地區午後也要留意；18至20日雨勢最劇，不排除發布較大規模豪雨作業，且適逢年度大潮，低窪區防淹水。

交通部中央氣象署預報員張竣堯告訴中央社記者，明天至17日都是在大低壓帶影響下，台灣偏西南風，中南部地區不定時都有短暫陣雨或雷雨，南部有局部大雨，其他有午後雷陣雨，中部以北地區、東半部山區有局部大雨或豪雨。

溫度部分，張竣堯說，在白天未降雨前偏悶熱，高溫約攝氏32至35度。

張竣堯指出，18日至20日同樣也在大低壓帶影響下，但西南風增強，中南部雨勢更明顯，整天都有短暫陣雨或雷雨，南部有局部豪雨發生的機會，其他地區午後雷陣雨的降雨情況也會更明顯。

張竣堯提醒，未來一週各地都要留意降雨，其中18日至20日雨勢最顯著，加上西南風增強，不排除發布較大規模豪雨作業；特別提醒週末之後適逢 年度大潮 什麼是年度大潮？ 每月大潮一般發生在朔、望及其後2天，但一年中各月大潮滿潮水位會因為月亮、太陽與地球遠近而有所不同，今年月亮最接近地球的時間落在農曆7月朔日，恰在大潮期間，當日滿潮時將出現本年度最高水位的大潮，稱為年度大潮。 看更多 關閉 ，低窪地區可能會有積淹水的情況。

張竣堯說，預估21日雨勢趨緩，南部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨；22日至24日太平洋高壓增強，各地天氣逐漸回穩。

張竣堯提到，輕颱安比因環境適合發展，最快今晚至入夜前後有機會增強為中颱，預估未來會朝日本東方海面移動，16日前後赴日的民眾要特別留意；至於輕颱悟空強度偏弱，預估未來24小時就會減弱為低氣壓；未來一週雖然大低壓帶中仍有熱帶雲簇，是否會有新的熱帶系統發展須再觀察。（編輯：管中維）1130814