部分零售通路全面販售洗選蛋 推動物福利蛋成趨勢

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（中央社記者何秀玲台北18日電）上市櫃蛋廠紛紛推出洗選蛋，量販龍頭家樂福目前洗選蛋比例超過2成；超市美廉社則是與小農合作推出自有品牌，全面販售洗選蛋。其中家樂福近年更力推動物福利蛋，推出非籠飼（室內平面飼養，蛋雞不關籠）雞蛋，使相關業績持續成長。

不願具名的零售商場主管表示，洗選蛋來源多元，許多小農雖會為了進入餐廳通路而設置小型洗選場，但是面對大規模洗選蛋場，小農能洗選的數量有限，又得透過大盤商才能賣蛋，很難達到全面洗選。

家樂福指出，目前商場有超過2成為洗選蛋品，近年則提倡動物福利蛋。家樂福表示，歐盟倡議動物福利蛋多年，台灣家樂福目前除了在商場成立「非籠飼雞蛋專區」之外，自有品牌於2019年推出非籠飼雞蛋，2020年推出家樂福嚴選非籠飼（室外放牧）雞蛋。

家樂福表示，目標為2025年達到100%採用非籠飼帶殼雞蛋，進而影響其他品牌邁向相同目標，目前商場茶葉蛋及便當用蛋，都是使用非籠飼雞蛋。

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