宜蘭童玩藝術節閉幕 逾53萬人次入園創14年新高

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（中央社記者王朝鈺宜蘭18日電）為期44天的宜蘭國際童玩藝術節「童玩的多重宇宙」今天閉幕，宜蘭縣府表示，入園遊客數共53萬7223人次，是童玩藝術節14年來新高。

宜蘭縣政府指出，閉幕典禮由來自荷蘭的Close-Act高蹺劇場及國內的果然劇團、新象劇團帶來精彩閉幕秀「馬戲童樂會」，充滿驚奇與歡樂的特技演出，讓觀眾驚呼連連，最後由宜蘭縣長林姿妙及議長張勝德一起觸控訂票機，預訂「2025宜蘭國際童玩藝術節門票」，相約明年宜蘭童玩節見。

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林姿妙表示，今年宜蘭童玩節7月6日起至今天活動期間，總計入園遊客數突破53萬人次，在今天劃下圓滿句點。縣府努力讓大家不用出國，在童玩節就可以環遊世界，欣賞到世界各國民俗團隊的音樂、舞蹈及歌謠。

她指出，今年共有17個國家、國內外超過50個團隊齊聚冬山河親水公園交流演出。除了精彩的演出節目外，在水、陸、空規劃好玩的戲水設施，豐富的跨時空科技展館及高空冒險體驗，讓無數親子在暑假留下夏日歡樂回憶。（編輯：戴光育）1130818