本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

宜蘭童玩藝術節閉幕 逾53萬人次入園創14年新高

2024/8/18 22:11（8/18 22:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
為期44天的宜蘭國際童玩藝術節「童玩的多重宇宙」18日舉行閉幕典禮，縣長林姿妙（舞台上前排右7）等人向在場民眾揮手致意，相約2025年宜蘭童玩節見。（宜蘭縣政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 113年8月18日
為期44天的宜蘭國際童玩藝術節「童玩的多重宇宙」18日舉行閉幕典禮，縣長林姿妙（舞台上前排右7）等人向在場民眾揮手致意，相約2025年宜蘭童玩節見。（宜蘭縣政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 113年8月18日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺宜蘭18日電）為期44天的宜蘭國際童玩藝術節「童玩的多重宇宙」今天閉幕，宜蘭縣府表示，入園遊客數共53萬7223人次，是童玩藝術節14年來新高。

宜蘭縣政府指出，閉幕典禮由來自荷蘭的Close-Act高蹺劇場及國內的果然劇團、新象劇團帶來精彩閉幕秀「馬戲童樂會」，充滿驚奇與歡樂的特技演出，讓觀眾驚呼連連，最後由宜蘭縣長林姿妙及議長張勝德一起觸控訂票機，預訂「2025宜蘭國際童玩藝術節門票」，相約明年宜蘭童玩節見。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

林姿妙表示，今年宜蘭童玩節7月6日起至今天活動期間，總計入園遊客數突破53萬人次，在今天劃下圓滿句點。縣府努力讓大家不用出國，在童玩節就可以環遊世界，欣賞到世界各國民俗團隊的音樂、舞蹈及歌謠。

她指出，今年共有17個國家、國內外超過50個團隊齊聚冬山河親水公園交流演出。除了精彩的演出節目外，在水、陸、空規劃好玩的戲水設施，豐富的跨時空科技展館及高空冒險體驗，讓無數親子在暑假留下夏日歡樂回憶。（編輯：戴光育）1130818

#冬山河親水公園
#宜蘭
#宜蘭縣
#宜蘭縣府
#林姿妙
#張勝德
#宜蘭縣政府
林姿妙
蘇花安環評過關 地方盼在安全前提下提早完工退休船長捐腎救女 獲宜縣府頒發模範父親
張勝德
林姿妙請假議會17日才收到公文 議長批不尊重
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.31
更多編輯台推薦新聞：