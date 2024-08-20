大葉藥保系開設人工智慧芳療專論 培養AI能力

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（中央社記者鄭維真彰化20日電）大葉大學藥用植物與食品保健學系為滿足醫療保健產業跨領域人才需求，碩士班推出人工智慧芳療專論課程，培養兼具AI應用能力與專業知識人才，為芳療及美業市場強化競爭力。

大葉大學藥保系助理教授許文光今天透過新聞稿表示，人工智慧芳療專論課程結合AI技術與芳香療法應用，通過數據和分析，幫助學生設計個性化芳療方案，提升臨床決策準確性。

許文光說，課程不僅適用於學生未來職業發展，也為現職芳療師與相關從業者提供全新工具，協助在服務質量與客戶滿意度取得更大突破。

從事芳療事業將近30年的朱淑貞說，早期芳療相關資訊都由國外引進，隨著社會發展，台灣芳療市場也發生很多改變，現代芳療結合醫療院所和AI技術，服務品質大有進展。

除人工智慧芳療專論，藥保系與醫師、護理人員合作，共同開設高等臨床芳療學、芳香植物學專論，希望全面提升學生及從業人員實務能力與理論基礎。（編輯：謝雅竹）1130820