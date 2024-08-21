獲國際地科奧賽世界第2 彰中何承憲勇於挑戰自我

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（中央社記者鄭維真彰化21日電）2024國際地球科學奧林匹亞競賽，彰化高中科學班學生何承憲以排名世界第2成績拿下金牌獎，他在學習過程中會自己找資源學習、主動提問討論，挑戰自我極限。

彰化縣長王惠美今天前往學校表揚祝賀，並贈送埔鹽順澤宮冠軍帽。何承憲表示，團體賽讓他了解相互討論的重要性，在溝通上需要自信、清晰傳達自己想法，比賽不僅是學習地科知識，也見識到各地人文風情，是人生相當珍貴經驗。

學校老師說，何承憲從高一開始即展現探索地球科學興趣，不僅加入校園氣象站長期觀測大氣變化，並擔任天文社教學長執行社團講解教學。

何承憲成為校內數理學科能力競賽培訓選手後，除閱讀師長提供的教材，還會自主找尋中英文相關資源學習，遇到不懂的觀念或題目會主動討論。

彰化高中校長王延煌表示，何承憲在彰中榮獲奧林匹亞金牌、全球第2，從小基礎打得好，把握機會爭取進入國手選訓，成為國手不僅是彰化之光，也是台灣之光。（編輯：李淑華）1130821