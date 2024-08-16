國際地科奧賽 台學子獲3金1銀國際排名第2

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（中央社記者陳至中台北16日電）2024國際地球科學奧林匹亞競賽，台灣學子一共拿下3金、1銀，以金牌數計算國際排名為第2。其中彰化高中學生何承憲、竹科實中學生林奕霆，個人排名更是分居世界第2、3名。

台灣歷來參加國際地球科學奧林匹亞競賽，都拿下不錯的成績，有11屆拿下國際排名第1，最差也有第4。今年在中國大陸舉辦的競賽，何承憲、林奕霆、及台中一中學生林洋宏獲得金牌，台中一中學生鄒孟熹獲得銀牌，表現依舊亮眼。

表現最佳的何承憲來自彰中科學班，他在自述中提到，曾參加天文社、校內氣象站觀測，除了對地球及宇宙演變感興趣外，更因為地球科學與人類生活的息息相關，因此他閱讀相關知識時，從不感覺困倦。

何承憲提到，在奧林匹亞相關課程中，學到擺脫記誦、重視批判性思考，並能更全面地思考不同尺度的各種交互作用。原本不期待能進入選訓營，但有幸取得機會後，便下定決心要挑戰自己的極限，突破層層篩選。

同樣有絕佳表現的林奕霆，自陳高中沒有補習，每天最晚6時回到家、11時前睡覺，絕不把疲勞和壓力留到第二天。在奧林匹亞的選拔中，他認識很許多朋友，但也經歷過學校地科社團倒社。但他仍堅持不隨潮流改變興趣，仍主動閱讀相關文章、不斷地吸收地科知識。

教育部指出，在國際奧賽獲得金、銀、銅牌的學生，可獲得教育部頒發新台幣20萬元、10萬元、5萬元獎學金，並可保送大學本學系，或推薦進入其他學系。

今年度的地科奧賽，台灣代表隊由台灣師範大學地科系教授葉孟宛等人組成培訓團隊，從全國96所學校共477名學生當中，選出4人代表台灣參賽。（編輯：李亨山）1130816