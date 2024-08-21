大學未確實回流名額 招聯會：各校有義務誠實填報

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北21日電）113學年度分發入學15日放榜，缺額是近4年最低，後續卻傳出文化大學未確實將繁星、申請缺額回流。大學招聯會今天說，相關法規都明訂「應」回流，各校有義務誠實填報。

「聯合報」今天報導，中國文化大學113學年度未確實將繁星推薦、申請入學等管道的缺額，回流到分發入學，藉此壓低分發入學管道的缺額，卻也影響考生的錄取機會和科系的招生權益。

文大校方今天以簡短文字回應中央社：「謝謝對本校的關心，將逕向主管機關說明。」

大學招生委員會聯合會（招聯會）執行秘書王泓仁接受電訪表示，大學繁星推薦招生規定第11點、申請入學招生規定第9點，都明訂缺額「應」納入當學年度分發入學招生名額。

王泓仁指出，現行作法是由各校自行向大學考試入學分發委員會（考分會，分發入學管道主管單位）填報缺額，於每年登記志願前公告，考分會無從精準校核。

然而，王泓仁強調，大學聯合招生各管道的規則，是由招聯會全體會員學校共同決定、共同遵守，各校有義務誠實填報。招聯會未來會與相關單位研議，督促各大學遵守規範。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

大學問網站執行長魏佳卉表示，大學低報回流名額是為了「面子」，自行放棄招生權利，藉此減少分發入學缺額的帳面數據。然而這樣的作法不會影響本質，未回流名額等同沒招到學生，最終仍會反映在教育部年底公告的註冊率相關統計上。

教育部今天稍早回應中央社指出，113學年度疑似有學校未確實回流名額，「本部刻正查處中」，如果查證屬實，將處以扣減名額、獎補助款，並懲處相關人員。（編輯：張雅淨）1130821