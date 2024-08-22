農糧署：短期葉菜已8成復耕上市 菜價明顯回穩

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（中央社記者楊淑閔台北22日電）台北果菜批發市場中元普渡後休市2天，21日開市整體蔬菜交易均價每公斤新台幣47.5元、22日持續降至45.2元。農糧署今天表示，短期葉菜空心菜等已約8成復耕上市，菜價明顯回穩。

颱風凱米過後，造成8月菜價走揚，4日台北果菜批發市場整體蔬菜交易均價並達57.7元，為民國105年以來新高。農業部原預計短期葉菜要到8月底復耕完成，不過21日整體蔬菜交易均價降為每公斤47.5元、22日45.2元，告別截至18日以前，居多在50元以上的高價水平。

農糧署告訴中央社記者，這是因為短期葉菜已約有8成復耕完成上市，例如自助餐已可看到空心菜，又例如青江、白菜、小白菜、地瓜葉等交易均價也都接近回穩了，接下來到8月底，整體菜價應該多已能恢復正常。

另外，18日交易量近1252公噸，21日達1459公噸，22日1095公噸。

農糧署說明，18日為週日及中元節，之後要休市2天，為滿足市場需求，所以增加供應量到1200多公噸。21日則是休市2天後開市第一天，需求量大，加上短期葉菜多已復耕完成，所以大量增加供應量，超出平日正常交易量的1200、1300公噸。22日則是平日中間段的小市，交易量趨緩。（編輯：陳政偉）1130822