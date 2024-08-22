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興大發現台灣豬隻首例PCV4感染症 成果登國際期刊

2024/8/22 21:00（8/22 21:11 更新）
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中興大學獸醫學院獸醫病理生物學研究所助理教授楊程堯（左）等人與屏東科技大學獸醫學系共組豬病研究團隊，在2021年彰化某豬場送檢檢體中發現台灣首例PCV4感染症，2022年再度從同一豬場樣本中檢測出相同PCV4，確認PCV4已進入並存在台灣豬場。（中興大學提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年8月22日
中興大學獸醫學院獸醫病理生物學研究所助理教授楊程堯（左）等人與屏東科技大學獸醫學系共組豬病研究團隊，在2021年彰化某豬場送檢檢體中發現台灣首例PCV4感染症，2022年再度從同一豬場樣本中檢測出相同PCV4，確認PCV4已進入並存在台灣豬場。（中興大學提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年8月22日
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（中央社記者趙麗妍台中22日電）台灣重大豬隻傳染病陸續獲控制，影響豬隻生長的消耗性疾病，成為養豬產業重點；中興大學研究團隊在彰化豬場發現首例PCV4，豬病研究成果今年刊登國際Cell Press系列子期刊Heliyon。

台澎馬成為口蹄疫不施打疫苗非疫區、豬瘟拔針超過1年且持續維持清淨場域，政府阻擋非洲豬瘟入侵，使得國內重大豬隻傳染病陸續獲控制，但造成豬隻生長遲緩或降低生長性能的消耗性疾病，成為未來養豬產業重點。

中興大學今天發布新聞稿指出，中興大學獸醫學院獸醫病理生物學研究所（獸病所）老師楊程堯與所長吳弘毅、分生所教授劉宏仁，以及屏東科技大學獸醫學系教授邱明堂與主任林昭男，組成豬病研究團隊。

文中提到，2019年中國發現世界上首例PCV4感染症，後續韓國與泰國也發現PCV4病例。興大與屏科大豬病研究團隊在2021年彰化某豬場送檢的7週齡保育豬檢體中發現台灣首例PCV4感染症，2022年從同一個豬場樣本中再次檢測到相同PCV4，確認PCV4已進入並存在台灣豬場。

楊程堯說明，本病例的病豬會出現消瘦、咳喘、鼻腔黏液、下痢等非特異病變，主要發生在6至10週齡豬隻；因病豬同時也檢測出豬黴漿菌等呼吸道病原，在多種病原混合感染情況下，不易區分PCV4是否為致病主要原因。

病豬臨床症狀與病理變化，與各國PCV4病例報告類似，目前對PCV4感染症的瞭解甚微，各國研究報告對於PCV4病害程度、複合感染下的角色及其主要致病機制，均提出須持續深入研究的結論。

中國發現PCV4首例，韓國、泰國也發表PCV4病例，西班牙、美國與台灣等也同時發現PCV4感染病例，以上都是以豬隻作為主要動物蛋白來源的國家，研究人員注意到PCV4對養豬產業已造成影響。

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過去類似病原（PCV2感染症）曾造成仔豬多系統消耗症候群，豬隻出現生長遲緩或呼吸道複合性疾病死亡，此現象在PCV2疫苗上市後改善。近年來，在重要豬隻傳染病獲得控制，豬場生長性能並未獲得同樣明顯進展，除影響母豬與仔豬的豬生殖與呼吸綜合症以及豬流行性下痢外，研究團隊懷疑仍有未被發現病原存在豬場中（例如PCV4），成為生長性能不佳的隱性殺手。

興大及屏科大豬病團隊合作，發現國內豬隻新興傳染病，提醒養豬產業要開始警覺PCV4對豬隻健康影響；研究團隊將深入探討PCV4的病變與危害，以降低豬隻消耗性疾病對養豬產業的傷損。（編輯：陳仁華）1130822

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