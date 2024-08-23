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中油雙平穩機制運作 下週汽油估降3角、柴油漲1角

2024/8/23 12:11
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（中央社記者曾智怡台北23日電）中東地緣政治緊張情勢有所緩和，國際油價走跌。中油持續啟動油價雙平穩機制，預估26日凌晨零時起，汽油每公升調降新台幣0.3元，柴油調漲0.1元，其中，發油量最大的95無鉛汽油，每公升估降至31.3元。

依照預測，92無鉛汽油每公升29.8元，95無鉛汽油每公升31.3元，98無鉛汽油每公升33.3元，超級柴油每公升27.8元。

中東緊張情勢出現緩和跡象，以及北半球夏天用油情況不如預期強勁，國際油價走跌。

根據中油浮動油價公式，累算至8月22日的調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特），週均價為每桶77.38美元，較上週80.34美元下跌2.96美元；新台幣兌美元匯率為31.982元，較上週32.365元升值0.383元。

依浮動油價調整機制作業原則，預估下週汽油每公升零售價調漲0.2元，柴油每公升調漲1.3元。

中油為符合亞鄰競爭國最低價政策，油價調整不得高於日本、韓國、香港、新加坡，加上油價漲幅已達實施平穩措施門檻，綜合計算後，預估26日凌晨零時起，汽油每公升調降0.3元，柴油調漲0.1元。（編輯：林家嫻）1130823

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