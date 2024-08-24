防人猴衝突 高雄壽山動物園提供防猴包租借

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（中央社記者林巧璉高雄24日電）高雄壽山動物園位於獼猴棲地，園區內常見野生獼猴，人猴衝突屢見，壽山動物園和台灣獼猴共存推廣協會合作，擴大宣傳範圍，也在園區設置防猴垃圾桶、提供「防猴包」租借服務等。

壽山動物園今天透過新聞稿表示，今年暑假首度將宣導範圍擴大至園區外的停車場、公車站等熱點，由志工向遊客進行「食物不露白」教育宣導，園區內不定時廣播宣導人猴守則，讓遊客一起學習如何與獼猴當好鄰居。

高雄市觀光局長高閔琳表示，壽山是獼猴的原生棲地，這些可愛鄰居更是高雄特色之一；遊客只要遵守食物不露白原則，就能安心遊園並感受壽山這獨特的人猴共存風景。

高閔琳說，台灣獼猴是台灣特有種，聰明和可愛模樣深受遊客喜愛。壽山山林環境為獼猴提供豐富食物來源和棲息場所，近年來因人類不當餵食，造成獼猴逐漸靠近人類活動區域。

高閔琳舉例，如民眾手上持有塑膠袋、紙袋等物品，易造成獼猴誤解為食物容器，進而主動接近人類。動物園推出「防猴包」租借服務，遊客可持證件至服務中心租用帆布材質的束口袋，將物品全部裝妥後再安心遊園。

此外，園區內也設置防猴垃圾桶，採用密閉式設計，有效防止獼猴翻找垃圾，不僅保護環境，也能避免獼猴誤食有害物質。園區內位於兒童牧場旁的「啵得廚房」，將戶外用餐區利用擴張網包覆，遊客隔著籠網與獼猴對視，也成為園區內的特殊風景。

動物園表示，園區長期與台灣獼猴共存推廣協會合作，除於園區內外設置多面獼猴教育看板外，今年暑假由協會志工在動物園停車場、公車站等熱點勸導遊客收妥物品，大幅降低人猴衝突。

台灣獼猴共存推廣協會秘書長林美吟表示，協會除了暑假或連假期期間於壽山動物園對遊客進行宣導教育外，也有提供獼猴科普入校宣導申請，及舉辦不定期獼猴生態導覽，希望更多大小朋友學習如何應對台灣獼猴，進而理解共存。

壽山動物園呼籲，「不接觸、不餵食、不干擾」是應對台灣獼猴最基礎的準則，高雄市府已將鼓山區列為禁止接觸及餵食獼猴場域，違反者將依「高雄市野生動物保育自治條例」處新台幣5000至1萬元罰鍰。另提供檢舉制度，查證屬實並處以罰鍰者，可有罰鍰金額20%獎勵金，通報電話為1999、07-7106950。（編輯：陳政偉）1130824

高雄壽山動物園位於獼猴棲地，常見野生獼猴，園區內設置防猴垃圾桶，採用密閉式設計，有效防止獼猴翻找垃圾，不僅保護環境，也能避免獼猴誤食有害物質。（高雄市觀光局提供）中央社記者林巧璉傳真 113年8月24日