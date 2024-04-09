更多編輯台推薦新聞：
專訪／希臘籍女婿花蓮地震救援全紀錄：我不是英雄只是履行承諾
生活

專訪／希臘籍女婿花蓮地震救援全紀錄：我不是英雄只是履行承諾

全國性公投電子連署系統4/10上線 有自然人憑證即可連署
政治

全國性公投電子連署系統4/10上線 有自然人憑證即可連署

影片／北美日全食登場 美國各地民眾卡位搶看歡呼迎奇景
國際

影片／北美日全食登場 美國各地民眾卡位搶看歡呼迎奇景

網傳腸粉河粉等食材易產生邦克列酸 學者：不常見免恐慌
生活

網傳腸粉河粉等食材易產生邦克列酸 學者：不常見免恐慌

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

3男持空氣槍驅趕高雄柴山獼猴 依違反社維法究辦

2024/4/9 18:56
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張已亷、蔡孟妤高雄9日電）高雄柴山一帶6日有民眾疑持空氣槍趕獼猴，警方獲報8日逮捕3名涉案男子並起獲4把槍枝，詢後依違反社維法究辦；農業局說，影片內未有射擊獼猴行為，將請當事人說明。

社會秩序維護法規定，無正當理由，攜帶類似真槍的玩具槍，而有危害安全之虞者，處3日以下拘留或新台幣1萬8000元以下罰鍰。

高雄市政府警察局鼓山分局今天發布新聞稿表示，案情始於網友貼文影片，畫面中3名男子6日凌晨1時10分許在高雄市鼓山區柴山大路疑持空氣槍騷擾獼猴。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

鼓山分局說，專案小組8日下午3時40分鎖定涉案人身分，晚間9時許查緝3人到案，起獲2把空氣槍、1把彈簧槍與1把瓦斯槍，再經鋁板測試，4槍都未貫穿、無殺傷力，後續依違反社維法究辦，並函請高市府農業局審認是否違反野生動物保育法。

農業局表示，檢視影片未有射擊台灣獼猴行為，將請當事人說明，深入調查釐清，而依法不得任意獵捕、宰殺台灣獼猴，違者可罰新台幣6萬元到30萬元。（編輯：李明宗）1130409

#社會秩序維護法
#高雄市政府警察局鼓山分局
#高市府農業局
#高雄市
#野生動物保育法
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.82