桃園推市場減塑計畫 環境部攜手市府宣導民眾響應

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（中央社記者葉臻桃園24日電）桃園市去年起推動市場減塑計畫，今年也將減塑納入名攤評核評分項目。桃園市長張善政今天和環境部長彭啓明一同至新永和市場宣導減塑和菸蒂不落地政策，盼所有市場、市民皆響應。

桃園市政府環保局去年起推動市場減塑計畫，輔導桃園11座公有市場推動「攤商不主動提供購物用塑膠袋」，並於新永和市場、南門市場及龍潭市場設置「二手袋循環箱」，今年也與經發局合作，將環境衛生、資源回收及減少使用塑膠袋等項目納入名攤評核評分項目。

張善政今天和彭啓明一同至桃園區新永和市場出席「桃園市公有市場全市民減塑暨菸蒂不落地宣導活動」，號召市民響應減少使用塑膠袋、買菜自備環保袋，盼桃園市所有市場皆能一同響應。

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張善政表示，減塑及菸蒂不落地是環境部重要政策，生活中也許無法做到完全不用塑膠袋，但可以「買菜自備環保袋，蔬果盡量併一袋，不要每攤都要袋」，盡量減少使用、增加重複利用次數。

彭啟明也說，台灣1年售出360億根菸，其中約90億根菸蒂被隨意棄置於水溝，導致塑膠微粒流向海洋，造成環境破壞及健康影響，希望加強落實菸蒂不落地，提升環境品質。（編輯：林恕暉）1130823