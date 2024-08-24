健康台灣委員會顧問女性掛蛋 婦團連署籲應達1/3

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（中央社記者吳欣紜台北24日電）總統府日前公布健康台灣委員會成員名單，當中卻僅4名委員為女性，女性顧問更是掛零，婦團近日發起連署，籲所有委員會皆應符合1/3性別比例原則，目前已20多個民團響應。

根據總統府公布資料，健康台灣推動委員會除了正副召集人外，涵蓋9名顧問以及20名委員，但當中僅有4名委員是女性，而顧問則是一名女性都沒有。

婦女團體台灣女人連線、婦女新知基金會、台灣婦女團體全國聯合會近日發起連署，批評「健康台灣推動委員會」女性代表性過低，名單充分暴露總統府對於國家性別平等政策的刻意忽略，令人高度遺憾。

婦團表示，就健康領域而言，性別平等更是重要原則，除了因健康照顧的責任壓力經常不成比例地落在女性身上，使得與健康照顧相關的政策措施甚至技術產品會對女性造成更大的影響外，也因女性和性別少數者所面臨的不同醫療風險與健康需求常被忽視。

婦團表示，醫療實踐經常以男性為標準病人，相關研究與人體試驗女性受試者代表性不足，歐盟、美國、加拿大等先進國家紛紛以國家政策或法規促進醫學研究納入性別觀點，台灣在行政院性平會的要求下，也促成衛福部於2022年公告「藥品臨床試驗納入性別考量指引」，這是醫療領域第一個與性別相關指引，卻已經落後其他國家近30年。

婦團指出，這次健康台灣推動委員會除女性委員、顧問的比例不及格，也少有女性健康專長、公共衛生、社會照顧、健康與性別議題的學者專家或團體代表，僅見的婦女健康專家是婦產科醫學會的代表，但不論是身體、心理健康和照顧、障礙領域，都有非常多女性或弱勢群體健康的團體代表，可以增加此委員會的多元代表性和周延性，為何不能納入。

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婦女團體呼籲，總統賴清德應貫徹推動性別平等，公共決策上確保女性參與和納入性別觀點，健康台灣推動委員會應有充分的女性委員的比例，並且應有相關專業且具性別敏感度的學者專家，總統府應展現決心，所有委員會皆應符合三分之一性別比例原則，不再自外於政府推動性別平等的承諾。

根據聲明，目前已經有女科技人學會、勵馨基金會、台灣婦女展業協會、台灣陽光婦女協會、全球小紅帽協會、中華民國家庭照顧者關懷總會、台灣勞工陣線、南投縣新媳婦關懷協會、中央研究院自由學社等20多個民間團體參與連署，連署正進行中。（編輯：李亨山）1130824