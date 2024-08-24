愛丁堡藝穗節拉升台灣觀光價值 難擋彩虹魚魅力

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（中央社記者簡玉晴倫敦24日專電）台灣連續11年參與愛丁堡藝穗節，日前舉辦的「台灣之夜」讓英國各界驚豔台灣的藝術之美，更趁勝打響赴台灣旅遊的價值。旅英藝術家優席夫甚至形容，「期待台灣這座熱帶島嶼能像彩虹魚一樣五彩繽紛吸引英國民眾來訪」。

愛丁堡年度重要文化大祭將於兩天後閉幕，受惠於主辦單位力邀世界各地表演團體展現不同文化底蘊，12日那一場「台灣之夜」，4個台灣文化藝術團體的表演讓英國各界人士驚豔台灣文化藝術之美，更深植來台一探東方究竟的吸引力。

駐英國代表姚金祥當時在「台灣之夜」致詞中表示，愛丁堡藝穗節作為台灣城市發展文化節慶和觀光的範例，具有非常重要的借鑑價值。

姚金祥對「台灣季」在藝穗節上的成功表示欣慰，除了期望台灣的創意演出、文化底蘊能夠繼續增進與愛丁堡藝文界的深厚情誼，也希望藉由台灣獨特的文化，吸引藝文愛好者來到台灣一探究竟。

觀光署駐倫敦辦事處主任林毓珊表示，「台灣觀光品牌形象首次與愛丁堡藝穗節結合，希望讓更多人認識台灣、瞭解台灣，進而來台旅遊。」

觀光署不但從藝穗節切入來台觀光的價值和吸引力，更在攤位展示中端出知名媒體刊登台灣旅遊特色的文章佐 證，包括英國歷史悠久的旅遊雜誌「Wanderlust」、相當受歡迎的「國家地理旅遊雜誌」，與具高質感影像的英國旅遊雜誌「JRNY」。

「JRNY」在報導台灣旅遊的文章中，還與旅英藝術家優席夫的畫作合作。優席夫指出，台灣原住民文化是台灣藝術深厚的底蘊之一，藉由藝術與人文向世界展現台灣觀光是一件非常美麗的事，也是外國民眾相當感興趣的主題之一，期待台灣這座熱帶島嶼能像彩虹魚一樣五彩繽紛吸引英國民眾來訪。

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觀光署表示，未來將利用各個不同領域的節慶和文化祭活動來整合推動台灣觀光的吸引力和價值，期盼發揮彩虹魚的魅力吸引不同領域人士常來台灣領略台灣的深層內涵。

愛丁堡藝穗節為全球規模最大的文化藝術節之一，於每年8月舉行。台灣本次共有4個團體參與，分別為「0471特技肢體劇場」、「種子舞團」、「嚐劇場 」與「身體處方」，他們的作品各具特色，並在藝穗節期間收穫許多好評。（編輯：韋樞）1130824