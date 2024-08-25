本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
德國索林根隨機砍人釀3死8傷 伊斯蘭國宣稱犯案
首頁 / 生活

何宛怡善用數位教材 貢獻解剖學資料培育醫學人才

2024/8/25 09:47（8/25 10:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
高雄醫學大學醫學系助理教授何宛怡（圖）負責大體解剖學、胚胎學及組織學等課程，她善用數位教材來活化教學，並將累積的珍貴解剖學標本資料無私貢獻，希望為國家培育更優秀的醫學人才。（教育部提供）中央社記者許秩維傳真 113年8月25日
高雄醫學大學醫學系助理教授何宛怡（圖）負責大體解剖學、胚胎學及組織學等課程，她善用數位教材來活化教學，並將累積的珍貴解剖學標本資料無私貢獻，希望為國家培育更優秀的醫學人才。（教育部提供）中央社記者許秩維傳真 113年8月25日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維台北25日電）高雄醫學大學醫學系助理教授何宛怡善用數位教材來活化教學，並將累積的珍貴解剖學標本資料無私貢獻，希望為國家培育更優秀的醫學人才，獲選教育家人物典範。

教育部今天發布新聞稿指出，在高雄醫學大學醫學系任教的何宛怡，負責大體解剖學、胚胎學及組織學等課程，她的技術精湛，授課極有耐心，碰到學生的疑難雜症有問必答。

何宛怡最為人津津樂道的，是善用數位教材來活化教學，例如用影片或動畫幫助學生進入人體的奧妙世界。以胚胎學為例，人類的胚胎發育是連續過程，教科書展示的卻是斷斷續續的圖片，學生不易全盤理解，她借助國外學者製作的免費胚胎學動畫及影像教學，學生都覺得非常受用。

後來何宛怡累積許多寶貴的解剖學標本資料，並將這些影片無私貢獻出來，架設成「解剖學實驗影片教學」、「骨學影片教學」、「人體切面教學」等網站，無償供全球醫學相關科系學生使用。

在解剖學課程中，學生要在「大體老師」身上練習劃刀，瞭解人體構造，為日後行醫做準備。何宛怡常告訴學生，「解剖要有耐心（patient），不然將來就沒有病人（patient）」，解剖學不能靠記憶死背，要親自實作，就像練功夫一樣，師父帶入門，修行在個人。

何宛怡分享，開大體就如同一門手藝，需要不斷訓練，醫學系學生初次接觸解剖，需學習怎麼使用器械，還要學會掌握使用的器械與正確的時機，何時用小剪刀或大剪刀、這一刀切下去要多深等細節，都有講究。

在每次大體老師的啟用典禮上，家屬都會分享與大體老師生前相處的點滴以及捐贈大體的初衷，也讓何宛怡更堅定自己的初衷。

何宛怡認為，這些大體老師才是真正的老師，學習解剖不只是精進醫術，也是在學習一種生命教育，她希望盡心盡力培育人才，督促學生好好學習，才能無愧於大體老師及家屬的期望。（編輯：張雅淨）1130825

#教育部
#高雄醫學大學醫學系
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.22
更多編輯台推薦新聞：