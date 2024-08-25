早安世界》海利：中國綁架2758號決議 美應要求聯合國開聽證會
美前駐聯大使海利：中國綁架2758號決議 美應要求聯合國開聽證會
中國曲解聯大第2758號決議，壓縮台灣國際空間。美國前駐聯合國大使、曾角逐美國共和黨總統提名的海利24日表示，美國應加入台灣要求聯合國召開聽證會，正視中國對該決議的誤用，「這是我們欠台灣的謝意。」（看完整報導）
長榮聲明認同九二共識 外交部譴責中共以商逼政、策動小粉紅出征
巴黎長榮桂冠酒店「五星旗事件」延燒，長榮集團23日發布聲明表示，對於旗下酒店引發風波表達歉意，並強調認同「九二共識」及「反對台獨」。外交部24日譴責中國企圖以經濟脅迫進行政治操弄，以商逼政，破壞以規則為基礎的國際秩序及正常商業行為。（看完整報導）
德國索林根節慶爆隨機砍人釀3死8傷 伊斯蘭國宣稱犯案
德國西部城市索林根23日晚間驚傳1名男子持刀隨機砍人事件，造成3死8傷。德國內政部長費瑟表示：「索林根的建城慶祝活動發生這起殘忍的攻擊事件，令我們深感震驚。我們正在盡一切努力緝捕這名凶手。」極端組織「伊斯蘭國」24日出面坦承犯案，但聲明並未提供證據證來加以佐證，目前也不清楚攻擊者與伊斯蘭的關係有多密切。（看完整報導）
唐元雋王書君被控共諜 美國之音：中共慣用收買挑撥滲透海外民運圈
中國海外民運人士唐元雋、王書君在美國被指控替中國監控異議人士。唐元雋曾因參加「六四」而被判刑20年，輾轉到美國獲得政治庇護，其後一直參加海外中國民運活動。美國之音指出，這顯示中共滲透海外中國民運圈十分嚴重，慣用手法包括收買民運人士或製造假民運領袖，挑撥離間。（看完整報導）
羅冠聰遭通緝流亡4年仍冀望返鄉 盼當擴音器傳遞香港處境
「40年前，香港收容中國難民；40年後，民主人士出逃淪難民」。前香港眾志創黨主席羅冠聰接受中央社記者訪問，談及流亡英國4年的生活及對香港未來的看法。羅冠聰說，中共將人「原子化」，切斷與香港的聯繫，海外倡議工作愈發困難。如何把無力感轉成養分重新出發，是海外流亡港人需鍛鍊的技能。（看完整報導）
COVID-19條例已廢 最高檢認違法案例仍須追訴
因應COVID-19疫情，政府當時制定嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，其中散布不實訊息、違反隔離規定或囤積哄抬物資物價觸犯刑責。目前COVID-19特別條例已廢止，期間觸犯條例罪刑是否繼續追究處罰，地方法院和高等法院見解出現歧異；不過，檢方則做出統一見解，最高檢察署要求各地檢察署應繼續追訴。（看完整報導）
路權團體盼標線型人行道改實體 交通部：實務有困難
路權團體「還路於民行人路權促進會」24日在3縣市舉行散步節，促進會理事長吳宜蒨說，標線型人行道無意義應改為實體，並有無障礙設計，才能讓行人安心走在路上。交通部回應，台灣地狹人稠，人行道全做實體有實務困難。（看完整報導）
印尼「南部鬧事團」用搖滾樂為移工發聲 寫情歌抗議仲介剝削
4位在台印尼移工組成搖滾樂團「南部鬧事團」，成員包括主唱Rudi、貝斯手Vai、鼓手Bobo、Danddy組成，4人分別在高雄、屏東及台南的工廠等地上班。「我們感到被漠視......我們在這裡奮鬥，對抗著奴隸般的制度......」南部鬧事團在台上演奏自創曲「來自印尼移工的情歌」，台下的移工、學生也一起喊出對人力仲介公司的不滿。（看完整報導）
大谷翔平40轟40盜史上最快 有望挑戰50轟50盜空前壯舉
MLB道奇隊日籍名將大谷翔平手上紀錄又多了一項，他24日以再見滿貫砲完成單季40轟40盜，不但是MLB僅有的6名選手之一，同時也是完成速度最快的人。大聯盟官網報導還說，大谷說不定能達成前所未有的50轟50盜里程碑。（看完整報導）
戴資穎膝傷放棄日本羽球公開賽4強 返台接受檢查治療
台灣羽球天后戴資穎23日在日本羽球公開賽女單闖進4強，不過卻在比賽過程中造成左膝傷勢復發，為求保險起見決定棄賽，將返台接受進一步檢查和治療。戴資穎表示，當下就感覺不太妙，但努力撐完比賽，下場後還是不舒服，於是跟大會開立受傷證明決定棄賽，盡快回台灣接受進一步檢查和治療。（看完整報導）
開箱老照片》台灣企業養豬先驅戈福江
台灣養豬產業由家庭式副業經營轉向企業化經營的首例，是從台糖公司開始。台糖於民國41年決議通過養豬計畫， 42年延聘台大教授戈福江組成台糖畜牧小組，自此開啟養豬事業的一段風光史。（看完整報導）
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- 早安世界》海利：中國綁架2758號決議 美應要求聯合國開聽證會2024/08/25 07:16
- 2024/08/24 07:10
- 2024/08/23 07:10
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