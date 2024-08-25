德國索林根隨機砍人案 伊斯蘭國宣稱犯案

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（中央社德國索林根24日綜合外電報導）德國西部城市索林根（Solingen）昨晚驚傳1名男子持刀隨機砍人事件，造成3死8傷，極端組織「伊斯蘭國」（Islamic State）今天出面坦承犯案。

路透社報導，這起案件發生約24小時後，德國警方表示，他們今晚在索林根的難民之家逮捕本案的第2名嫌犯，但他們無法提供此人的詳細資訊。

今天稍早，警方拘留1名年僅15歲的青少年，並稱他可能與攻擊事件有關。

「伊斯蘭國」今天透過Telegram發布聲明，將發動攻擊的男子稱為「伊斯蘭國士兵」，還說「他進行攻擊是為了向巴勒斯坦和世界各地的穆斯林復仇」。

聲明並未提供證據證來加以佐證，目前也不清楚攻擊者與伊斯蘭的關係有多密切。

這起隨機砍人案發生在23日晚間9時40分左右，地點在德國西部索林根（Solingen）的弗龍霍夫（Fronhof）市集廣場，當時正在舉行建城650週年慶祝活動，現場有樂團表演。

與荷蘭接壤的北萊茵－西發利亞邦（North Rhine-Westphalia）首長烏斯特（Hendrik Wuest）稍早已將這起攻擊定調為「恐怖攻擊」。（譯者：施施）1130825