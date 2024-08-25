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德國索林根隨機砍人3死8傷 警：26歲敘利亞男子坦承犯行

2024/8/25 17:08（8/25 18:11 更新）
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德國西部城市索林根23日發生隨機砍人案，警察封鎖現場。（路透社）
德國西部城市索林根23日發生隨機砍人案，警察封鎖現場。（路透社）
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（中央社德國索林根25日綜合外電報導）德國警方今天表示，1名敘利亞男子已向警方自首並坦承犯行，聲稱他就是西部城市索林根（Solingen）建城慶祝活動隨機砍人案的兇手。這起事件造成3死8傷。

德國警方發表聲明說，嫌犯是26歲的敘利亞男子，他已向「負責調查這起事件的當局自首，並聲稱他就是整起攻擊事件的兇手」。

警方發言人告訴法新社，警官昨天突擊檢查1家離案發現場不遠、收容尋求庇護者的旅社，當場逮捕1名嫌犯。

這起隨機砍人案使德國社會大眾大感震驚。本案發生在23日晚間9時40分左右，地點在索林根的弗龍霍夫（Fronhof）市集廣場，當時正在舉行建城650週年慶祝活動，現場聚集了數以千計民眾。

當局表示，3名死者分別是56歲和67歲男子，及1名56歲女性，8名傷者中有4人傷勢嚴重。根據警方，所有受害者都是頸部被刺。

索林根所在地德國北萊茵－西發利亞邦（North Rhine-Westphalia）內政廳長魯爾（Herbert Reul）指出，警方有證據顯示這名男子與持刀攻擊事件有關。（譯者：洪啟原/核稿：陳正健）1130825

（中央社製圖）
（中央社製圖）
德國西部城市索林根23日發生男子持刀砍人造成3死，警方調查案發現場。（路透社）
德國西部城市索林根23日發生男子持刀砍人造成3死，警方調查案發現場。（路透社）
#德國
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