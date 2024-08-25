德國隨機砍人案釀3死 警方逮捕26歲男嫌

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（中央社德國索林根24日綜合外電報導）德國警方今天逮捕涉嫌在索林根慶祝活動中持刀砍人的1名男性嫌犯。昨晚這場造成3人喪生的攻擊案案發後，極端組織「伊斯蘭國」（Islamic State）曾出面宣稱犯案。

法新社報導，凶嫌昨天在德國西部城鎮索林根（Solingen）犯案後逃逸，遭警追緝1天後落網。

索林根所在的北萊茵－西發利亞邦（North Rhine-Westphalia）內政廳長魯爾（Herbert Reul）今晚在公共電視上表示：「我們剛剛逮捕了真正的嫌犯。」

他說：「我們找了一整天的男子，不久前被拘捕了。」他補充說，警方有證據可以讓他定罪。

與伊斯蘭國掛鉤阿瑪克通訊社（Amaq）在通訊軟體Telegram發聲明表示：「昨天在德國索林根市攻擊基督徒集會的犯案者，是伊斯蘭國的一名士兵。」

伊斯蘭國表示，這次攻擊是「為巴勒斯坦和世界各地的穆斯林復仇」。這句話顯然指的是以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）在加薩走廊（Gaza Strip）的戰爭。

伊斯蘭國的說法尚未獲得證實。德國官員表示「不能排除恐怖主義動機」。

根據「畫報」（Bild）和「明鏡周刊」（Spiegel）的報導，嫌犯是一名26歲敘利亞人，他於2022年12月抵達德國，並獲得受保護移民身分。這種身分通常核發給國家爆發戰亂、要逃離戰火的人。

上述兩家媒體報導，安全部門先前並不認為他是極端分子。（譯者：陳昱婷/核稿：蔡佳敏）1130825