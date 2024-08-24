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德國城市節慶爆隨機砍人釀3死8傷 警方持續緝凶

2024/8/24 17:54（8/24 18:02 更新）
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德國西部城市索林根23日發生男子持刀砍人造成3死，警方調查案發現場。（路透社）
德國西部城市索林根23日發生男子持刀砍人造成3死，警方調查案發現場。（路透社）
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（中央社法蘭克福24日綜合外電報導）德國西部城市索林根（Solingen）昨天晚間驚傳1名男子持刀隨機砍人事件，造成3死8傷。德國警方今天凌晨表示，重傷被害人已由4人增至5人。警方正在「盡全力」緝捕凶手。

路透社報導，警方表示這起事件發生在昨晚9時40分左右。地點在索林根市弗龍霍夫（Fronhof）市集廣場，當時正在舉行建城650週年慶祝活動，現場有樂團表演。索林根位於與荷蘭接壤的北萊茵-西發利亞邦（North Rhine-Westphalia）。

法新社報導，德國內政部長費瑟（Nancy Faeser）在社群媒體平台X發文表示：「索林根的建城慶祝活動發生這起殘忍的攻擊事件，令我們深感震驚。我們的安全當局正在盡一切努力緝捕這名凶手。」

德國警方表示，他們目前正在詢問被害人和目擊者，並出動大批警力搜尋犯案者。警方還說，凶嫌刻意朝人們的喉部攻擊。不過，警方無法提供進一步詳情或犯案動機。

一位藝名Topic的德國樂手在社群媒體平台Instagram發文表示，事發時他在附近的一個舞台上演奏，他被告知發生什麼事，但也被要求繼續表演，「以免造成群眾恐慌」。

他還寫道，最終他被告知停止演奏，而「由於攻擊者仍在逃，我們躲在附近一間商店內，同時警方直升機在我們上空盤旋」。

當局已將這週末慶祝活動的其餘場次取消（譯者：張正芊/核稿：嚴思祺）1130824

（中央社製圖）
（中央社製圖）
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