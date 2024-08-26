升學菸防關鍵期 癮君子同儕國中生吸菸率逾20倍

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北26日電）開學在即，據調查顯示，國中到高中3年間學生吸菸率增5%，國健署提醒，同儕影響力極大，有抽菸朋友的國中生吸菸率是一般學生20倍以上，這段時間是避免孩子變癮君子關鍵期。

衛生福利部國民健康署今天舉辦學生Instagram戒菸影音競賽頒獎典禮，國健署副署長賈淑麗說，據民國110年青少年吸菸行為調查，國中生吸菸率2.2%、高中職生吸菸率7.2%，吸菸率隨年級上升而增加，「短短期間就增加5%，這是一個警訊」，推估超過5.9萬名青少年使用紙菸。

進入青春期的孩子，因憧憬同儕而有樣學樣，這類模仿行為同樣表現在抽菸，國健署菸害防制組長羅素英以數據佐證，據國內統計發現，身邊有朋友抽菸的國中生吸菸率是一般學生的20倍以上、有癮君子同儕的高中職抽菸比率則是超過其他學生的12倍。

在年輕懵懂時掌握拒菸正確觀念，長大成人才可能繼續反菸，戒菸專線服務中心對青年學子積極提供戒菸諮詢服務。戒菸專線中心執行長陳富滿說，經過許多努力，抽菸學生主動來電詢求戒菸教育數量逐漸成長，從去年第1季約60通增至今年第2季的300通。

陳富滿表示，學生戒菸教育主動來電數確實還不夠多，將持續以年輕人的方式，促成彼此對話，讓反菸、戒菸的觀念走進同齡人的心，有效讓青少年更關注自身健康並主動尋求戒菸資源，學生Instagram戒菸影音競賽就是方法之一。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

已連續舉辦2年的學生Instagram戒菸影音競賽今年共50件參賽作品，從參賽作品評選高中職組、大專院校組各選出前3名優勝獎及3名人氣獎，個人最高獎金可達新台幣2萬元，讓青少年透過熟悉社群平台傳遞戒菸專線印象，協助身邊好朋友拒絕菸害、成功戒菸。

今年大專院校組優勝獎第1名得獎影片「以你為榜」，透過孩子模仿父親吸菸行為，凸顯父母行為對孩子所造成的影響，作品導演是現在正就讀銘傳大學、來自馬來西亞的余雋宏；他說，這是真人真事改編，他的老菸槍叔叔成了孩子模仿對象，嬸嬸發現後被罵到臭頭，才有今天的故事。（編輯：陳政偉）1130826