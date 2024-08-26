彭啓明：盼找到創新思路 共推環境保護和經濟發展

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（中央社記者郭宣彣新竹市26日電）環境部長彭啓明今天參加亞洲環境與資源經濟研討會表示，面臨經濟發展與環境保護間艱難平衡，但仍致力實現綠色經濟增長，未來盼能找到更多創新思路，共推環境保護和經濟發展。

第13屆亞洲環境與資源經濟研討會今天在國立清華大學舉行，環境部長彭啓明、新竹市秘書長張治祥、新竹市環保局長江盛任、以及清華大學副校長戴念華與簡禎富等人出席。

依據研討會資料指出，此次研討會內容主要探討經濟發展如何與環境永續並存及調和，盼讓各界看到台灣在境、經濟、社會及永續教育的成就。

彭啓明今天在臉書發文指出，他一早到新竹參加此次活動，也感謝清華大學等共同探討環境保護和經濟發展的議題，他感謝清大對於永續方面的積極，他也曾是清大學生，當他還在私人企業工作時，在推動低碳和減碳措施，當時就與清大有許多合作。

他表示，而在環保部門的工作並不容易，尤其是在面臨經濟發展與環境保護之間的艱難平衡，但仍致力實現綠色經濟增長，也強調經濟發展應以環境保護為首要前提。

彭啓明指出，近日環境部成立1周年，這是從環保署到環境部轉型的重要里程碑，不再僅僅扮演監管者的角色，而是積極促進環保創新，推動綠色發展。

他指出，目前也嘗試利用多種資金來源支持年輕一代創業，並探討如何透過經濟手段來推動環境保護，更與勞動部、衛生福利部和法務部等其他部會合作，盼在零碳排放目標上取得進展。

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彭啓明說，傳統的政府預算和系統可能無法實現這些目標，因此需要探索新的方式，尤其是在經濟體系中找尋解決方案，也希望在未來的會議中，能夠提出更多創新的思路，共同推動環境保護和經濟發展的協同發展。

新竹市環保局長江盛任告訴中央社記者，透過此次研討會能提升竹市的國際能見度，深化國際學術交流，也能展現竹市在淨零綠生活推動的成果，宣揚節能減碳績效，未來竹市將推動永續發展，打造更好的環境。（編輯：張銘坤）1130823