台語語料庫開放授權 葉丙成盼培育產業生態系

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（中央社記者陳至中台北27日電）教育部宣布開放各界申請下載台灣台語語音語料庫，次長葉丙成在臉書發文表示，這是一個重要里程碑，類似經濟部扶植新興產業的作法，期盼培育出台灣的教育產業生態系。

教育部昨天宣布，委託國家教育研究院建置的「台灣台語語料庫應用檢索系統」，開放各界申請下載語料庫、音檔及語音處理的AI工具模型等，期望為本土語言研究、教學資源建置以及語言AI系統的開發貢獻更多力量。

教育部次長葉丙成昨天深夜在臉書發文指出，過去教育部投入很多資源給大學發展數位內容，但大學不擅長推廣，導致許多成果束之高閣。

葉丙成指出，本土語言不像日語、英語有很多好的學習軟體，主因就是沒有好的語料庫可用，台語語料庫開放申請授權後，有機會看到更多便利好用的服務或軟體出現。

台語語料庫作為近來第1個開放授權的數位內容，葉丙成表示，歡迎高手趕快來申請，可以運用語料庫搭配AI（人工智慧）和程式，設計出台語教學軟體，或是給只聽得懂台語長者的相關應用服務。

葉丙成說，教育部還會持續盤點，將過往束之高閣、乏人問津的好內容，陸續開放給大家申請授權使用。希望在新的思維下，台灣能長出百花齊放、蓬勃發展的教育產業生態系。（編輯：陳政偉）1130827