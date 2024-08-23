文化真理佛光大葉4校未確實回流名額 教育部追決策人員責任

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（中央社記者陳至中台北23日電）113學年度分發入學缺額是近4年最低，卻有文化大學未確實將繁星、申請缺額回流，教育部後續查出真理、佛光、大葉大學也有類似情形，將扣減招生名額並追究決策人員責任。

113學年度分發入學於15日放榜，在各校積極調控招生名額下，今年度各校缺額總計2505個，是近4年最低。不過，中國文化大學傳出未確實將繁星推薦、申請入學等管道的缺額，回流到分發入學，藉此壓低分發入學管道的缺額，卻也影響考生的錄取機會和科系的招生權益。

教育部次長葉丙成今天出席「未來素養學堂」頒獎典禮 ，會前接受媒體聯訪提到，目前清查除了文化大學外，佛光大學（宜蘭縣）、真理大學（新北市）也都有未確實回流名額的情況。

葉丙成說，教育部已發文各校，祭出扣減招生名額的懲處，並要求在2週內提交事件調查報告。教育部後續再以文字補充，大葉大學（彰化縣）也有同樣情形，將以同樣的方式處理。

「這其實是一個非常嚴重的錯誤。」葉丙成強調，按照規定就應該要回流到分發入學，扣招生名額是第一波處罰，後續再視各校提出的報告，也要瞭解是哪些學校主管做出的決策。「不只是學校被懲罰，我們認為做這樣決策的人也應該被嚴懲，這是很不應該的事，不希望明年也有這樣情況。」（編輯：李亨山）1130823