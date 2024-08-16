教長：國立大學有缺額非壞事 助思考品牌定位

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（中央社記者陳至中台北16日電）113學年度分發入學昨天放榜，因學費政策影響，私立學校缺額減少，但部分國立大學缺額增加。教育部長鄭英耀今天說：「我覺得不是壞事。」有助國立大學思考特色和品牌定位。

政府補助私立大專院校生學費政策，加上各校積極調控招生名額奏效，113學年度分發入學，私立大專的缺額大幅減少。然而少子女化的影響依舊存在，今年共有12所國立大學出現缺額。

教育部長鄭英耀今天出席模範公務員頒獎典禮，會前接受媒體聯訪表示，國立大學開始有一些缺額，「我覺得不是壞事。」長期以來人們有刻板印象，認為國立大學辦學比較好，但其實許多私立大學的辦學，也都獲得肯定。

鄭英耀認為學費補助政策，有助於讓年輕人和家長思考生涯適性發展，不再只是「選校」，同時也給國立大學一些壓力。

媒體追問是否會推動國立大學全面減招，鄭英耀說，目前就有機制，讓學校可以把名額留在校內調控，進而思考學校的特色發展、因應產業社會結構的變化，「我們在意的是教育品質。」國立大學若能掌握住新世代的逐夢方向，就會有競爭力。

受到地震、聯外交通不便等因素影響，位於花蓮縣的東華大學在分發入學出現97個缺額。鄭英耀表示，他前幾天才去東華訪視，學校在災後復原投入非常大的心力，教室、圖書館、宿舍都已經準備好了。

鄭英耀說，東華大學可能少做了一個動作，就是早一點在選填志願前，就讓民眾知道學校已經準備好了，這是比較可惜的地方，「有一些資訊，可能被家長或者考生忽略掉了。」（編輯：陳政偉）1130816