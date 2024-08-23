文化真理佛光大葉4校未確實回流名額 考分會：不會重放榜
2024/8/23 16:51（8/23 17:20 更新）
（中央社記者陳至中台北23日電）教育部今天表示，文化、真理、佛光、大葉4所私立大學，113學年度未確實將繁星、申請缺額回流到分發入學，將追究責任。考分會表示，主要影響是缺額等統計數據失真，不會重新放榜。
113學年度分發入學於15日放榜，在各校積極調控招生名額下，今年度各校缺額總計2505個，是近4年最低。不過，先是中國文化大學（台北）被爆料未確實回流名額，教育部後續追查，發現佛光大學（宜蘭）、真理大學（新北）、大葉大學（彰化）也有同樣的情形，總計4校違反招生規定，將扣減招生名額並追究決策人員責任。
大學考試入學分發委員會（考分會）分發組主任黃信復今天接受電訪表示，主要影響是相關學校15日公布的缺額等統計數據失真，不會重新放榜。
黃信復以文化大學為例，今年本就有245個缺額（即考生只要有填到該系，就一定會錄取），即便文大有確實回流名額，也只是讓缺額更多而已，對考生較無影響。
黃信復坦承，如果是國立大學、前段私立學校出現這樣的情形，影響就會很大。但目前看來出問題的，都是本來缺額就比較多的學校。
黃信復表示，考分會已在檢討相關機制，未來各校報出回流名額後，考分會將再勾稽，確保各校沒有漏報。
全國教師工會總聯合會高中職主委林金財表示，私校未確實回流名額，說穿了就是為了「美化」數字。如果想調控名額，正規作法是事前向教育部「寄存」，而非啟動招生作業後再動手腳。
林金財表示，教育部應建立勾稽和盤點機制，確保各校將繁星、申請等管道未招滿的名額，如實回流到分發入學，畢竟沒有這麼做，等於侵犯學生的入學機會，未來不應再發生。（編輯：李亨山）1130823
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