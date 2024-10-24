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高鐵11車站巡迴募血 捐250毫升送肩背袋

2024/10/24 17:21（10/24 17:46 更新）
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台灣高鐵公司11月1日起將舉辦「寒冬送暖 捐血傳愛」活動，分別於高鐵南港總公司及沿線11個車站啟動巡迴募血，為感謝並鼓勵更多民眾響應，捐出熱血250毫升，就可獲贈特製肩背袋。（台灣高鐵提供）中央社記者汪淑芬傳真 113年10月24日
台灣高鐵公司11月1日起將舉辦「寒冬送暖 捐血傳愛」活動，分別於高鐵南港總公司及沿線11個車站啟動巡迴募血，為感謝並鼓勵更多民眾響應，捐出熱血250毫升，就可獲贈特製肩背袋。（台灣高鐵提供）中央社記者汪淑芬傳真 113年10月24日
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（中央社記者汪淑芬台北24日電）台灣高鐵公司再度舉辦「寒冬送暖 捐血傳愛」活動，11月1日至22日止，連續4個星期五，分別於高鐵南港總公司及沿線11個車站啟動巡迴募血，捐250毫升送肩背袋。

台灣高鐵今天發布新聞稿，2012年起，台灣高鐵每年舉辦「寒冬送暖 捐血傳愛」公益活動，累計吸引超過1萬8000名捐血人參與，共募得2萬6246袋熱血。

台灣高鐵表示，為感謝並鼓勵更多民眾熱情響應捐血活動，凡參加這次「寒冬送暖 捐血傳愛」活動，捐出熱血250毫升，就可獲贈兼具美感與實用性的特製「台灣高鐵肩背袋」1個，捐血500毫升，可再獲神秘好禮一份。

台灣高鐵捐血活動時間及地點，11月1日，高鐵南港總公司（南港軟體園區三期全家超商前）、新竹站4號出口客運轉運站旁、彰化站3號出口臨停接送區。

11月8日，雲林站2號出口廣場處、左營站2號出口一樓公車月台。

11月15日，台北站、台北車站一樓東三門出口，桃園站5號出口10、11號公車月台，嘉義站1號出口臨停接送區，台南站2號出口7號公車月台。

11月22日，板橋站北2門出口，苗栗站1號出口，台中站6號出口8、9號公車月台。（編輯：管中維）1131024

#台灣高鐵
#捐血
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