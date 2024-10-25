不肖業者假借糖果名義網售電子煙 使用最高罰1萬

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（中央社記者沈佩瑤台北25日電）萬聖節將到來，國健署今天提醒，有不肖業者以「電子糖果」名義網路販售電子煙，去年已全面禁止電子煙，使用者最高可處新台幣1萬元，籲青少年不要嘗試、購買，以免觸法。

電子煙戕害青少年身心，根據衛生福利部國民健康署統計，民國110年國中生電子煙使用率，從107年的1.9%上升至3.9%，高中職學生則由107年3.4%竄升至8.8%，估超過7.9萬名青少年正在使用電子煙。

再過1週就是萬聖節，國健署今天發布新聞稿提醒，近年來，菸草業者利用口味和酷炫的包裝設計吸引年輕族群，網購「電子糖果」卻可能是假冒的電子煙產品。

國健署菸害防制組組長羅素英指出，國健署發現，網路上有不肖業者以暗語販售電子煙，包括「糖果」、「電子糖果」、「奶茶」或eJuice等，利用口味搭配可愛的包裝設計，偽裝成糖果誘使青少年購買。

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除了電子煙外，羅素英說，包括電子煙油、煙彈、煙桿等零組件也常偽裝成其他物品出現在網購平台，近期討論度高的依托咪酯「喪屍煙彈」可能就隱藏其中，青少年誤觸恐成為毒品敲門磚。法務部預計11月底、12月初將開會研議，加嚴對依托咪酯管制，從三級提升為二級毒品。

羅素英強調，為防堵新興菸品對青少年危害，國健署去年3月22日修正施行的菸害防制法全面禁止電子煙，使用者最高可處新台幣1萬元罰鍰，青少年務必遵守「三不政策」（不嘗試、不購買、不推薦），以免觸法。（編輯：陳政偉）1131025