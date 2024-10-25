跨性別遊行首度移師228公園 2500人上街發聲

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（中央社記者吳欣紜台北25日電）第6屆台灣跨性別遊行今晚登場，活動首度移師228公園，主題為「跨跨樂樂向前行：留下來，走出來，邀你一起跨越未來」，許多民眾精心打扮參與，用行動展現對跨性別社群支持。

台灣2019年同婚合法化後，同志團體當年度舉辦第1屆跨性別遊行，今年邁入第6屆，由於參與遊行人數屢創新高，去年更有5000人參與，塞爆紅樓廣場，跨性別遊行今年首度移師具歷史意義的228和平公園舉辦，盼容納及吸引更多支持跨性別的民眾。

跨性別遊行今天晚間約6時30分登場，首先由變裝皇后RICO表演炒熱氣氛，吸引台下民眾目光，隨後由團體進行短講，並邀請跨性別者分享自身經歷，遊行隊伍約在7時30分沿著衡陽路出發，途經成都路、昆明街、漢口街二段、懷寧街並回到228和平公園。主辦單位預估，今年超過2500人參與。

台灣同志諮詢熱線秘書長杜思誠表示，台灣同婚合法化之後，有許多同志伴侶登記結婚，但對於跨性別族群來說，生活上仍有許多困境仍待克服，根據同志諮詢熱線調查，跨性別者在日常生活、職場和醫療等領域，仍然面臨不同程度的困難。

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杜思誠舉例，跨性別者在台灣要變更證件性別規定仍相當嚴苛，包含需要精神科評估及摘除性器官手術，雖然目前已經有幾名跨性別者透過訴訟成功免術換證等，但這件事也確實在社群媒體上引發順性別女性與跨性別者之間的激烈討論。

杜思誠說，同志諮詢熱線期關注性別平等，因此可以理解順性別女性的擔憂，舉辦跨性別遊行就是希望透過行動讓大眾看見跨性別者的處境、理解跨性別也是台灣的公民，也期望政府應負起責任，積極為社會提供更多資訊、促進相關政策配套討論。（編輯：管中維）1131025

2024第6屆台灣跨性別遊行25日晚間在台北228和平公園集結出發，盼透過這場遊行活動展現對跨性別社群的支持，現場也有來自泰國的跨性別者共襄盛舉，盛裝出席。中央社記者王飛華攝 113年10月25日

2024第6屆台灣跨性別遊行25日晚間在台北登場，邀請社會大眾共同響應參與，透過遊行展現對跨性別社群的支持，期待攜手邁向性別平等的未來。圖為與會民眾大方秀出好身材。中央社記者王飛華攝 113年10月25日

2024第6屆台灣跨性別遊行主軸定為「跨跨樂樂向前行：留下來，走出來，邀你一起跨越未來」，25日晚間在台北登場，邀請大家拋開性別刻板印象，開心做回最真實的自己，有民眾特別以電玩遊戲「惡靈古堡8」中經典角色吸血鬼夫人裝扮參與。中央社記者王飛華攝 113年10月25日