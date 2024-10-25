早安世界》總預算案朝野達成共識 行政院11/1赴立院報告
總預算案朝野達成共識 行政院11月1日赴立院報告
114年度中央政府總預算案持續卡關，立法院長韓國瑜24日召集朝野黨團協商，歷經3小時討論，朝野達成共識，行政院長、主計長等相關部會首長於11月1日及11月5日赴立院報告「114年度中央政府總預算案」及「中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案」。（看完整報導）
9月失業率降至3.43% 續寫24年同月最低
畢業季告一段落，失業情勢趨於穩定，主計總處24日公布的9月失業率為3.43%，終止連3升，月降0.05個百分點，為24年來同月最低水準。主計總處統計，9月失業人數為41.2萬人，較8月減少7000人，其中因對原有工作不滿意而失業者減少4000人，初次尋職失業者減2000人。（看完整報導）
歐洲議會通過新屆期首個挺台決議 批中扭曲國際規則
歐洲議會24日午間以壓倒性票數通過新屆期第一個挺台決議，內容包括該議會迄今對中國扭曲詮釋聯大2758號決議的最明確表態，駁斥中國曲解國際規則阻礙台灣參與國際組織，並要求歐盟以外交及經濟手段遏阻中國。（看完整報導）
彭博：台積電發現客戶晶片為華為所用 10月中旬切斷供貨
彭博引述知情人士報導，台積電10月中旬發現公司為特定客戶生產的晶片，最終被中國華為使用，便停止向這家客戶發貨，並通知美國及台灣政府，進一步徹查此事。華為使用台積電晶片可能違反美國對中國半導體技術發展的制裁。（看完整報導）
颱風潭美重創菲律賓 至少26死逾16萬人被迫撤離家園
菲律賓官員24日表示，颱風潭美在菲律賓東北方海岸登陸，迄今造成至少26人喪命。菲律賓民防部門表示，洪水淹沒平房屋頂後，居民紛紛逃離家園，目前有超過16萬3000人在收容中心避難。（看完整報導）
美報告：共軍以史上最快速度擴大核武庫 多數核彈頭能打擊美本土
彭博報導，美國國防情報局在最新的核武評估報告中詳述中國正打造擁有約300座發射井的核武庫，同時擴大公路機動型洲際彈道飛彈部隊，並發展可掛載空射彈道飛彈的轟炸機機隊。報告中估計，核武庫中大部分是能夠打擊美國本土的核彈頭。（看完整報導）
空中網路基地台 首顆國造繫留型高空氣球台東亮相
數發部24日在台東縣鹿野高台舉辦「高空通訊平台升空測試與展示」，首顆國產國造的繫留型高空氣球亮相。數發部長黃彥男表示，這項方案可說是「台灣之光」，氣球最高可升空到800公尺，提供半徑11公里、最廣達380平方公里的網路涵蓋。（看完整報導）
北捷環狀線南北環最難3區段順利招標 蔣萬安：意義重大
台北市長蔣萬安24日視導北捷環狀線南環段，表示南北環最難的3個區段標都順利招標，只要中央點頭就可以馬上簽約與動工；至於因4月地震損壞的部分，會請第三方單位檢驗。（看完整報導）
周杰倫演唱會黃牛票亂象 警破獲號稱全台最大黃牛集團
周杰倫大巨蛋演唱會15萬張門票銷售一空，89萬人次同時搶票創售票網站記錄，許多歌迷發現網路上有人兜售黃牛票，部分轉售價甚至開到1張30萬元。文化部設有檢舉黃牛專區，民眾如發現加價轉售或不正方式購票，可立即線上舉發。警方24日表示，破獲號稱全國最大販售黃牛票集團的劉姓夫妻，2人在網路宣傳保證預售周杰倫演唱會門票，警詢後送辦。（看完整報導）
北捷籲電扶梯兩側皆可站 將以標示廣播加強宣導
台北捷運表示，電扶梯兩側都可站立，近期將進一步研議尖峰時段於台北車站等重要轉乘車站，適時採取標示及廣播方式，加強宣導此觀念。北捷說，人潮眾多的球賽、跨年活動散場等大型活動輸運，更是指派專人舉牌加強提醒旅客兩側皆可站立，依序搭乘勿奔跑。（看完整報導）
開箱老照片》楊麗花開先河 歌仔戲首登國家戲劇院
1970年代英挺不凡、風流倜儻的楊麗花，一句渾厚激昂「我身騎白馬呀！過三關」風靡全台及東南亞。楊麗花自幼即在歌仔戲班演出，17歲即以「陸文龍」一舉成名，成為許多人心中的「夢中情人」，不僅戲迷信件如雪片般飛來，她帶團巡迴公演，所到之處總有幾十個戲迷不惜重金，爭相為她掛上金飾，想認她當乾女兒、乾姐妹，粉絲年齡橫跨半世紀，是歌仔戲界最具代表性的藝人。（看完整報導）
以下平台上午8時同時發布早安世界，給你最精華的新聞摘要！
電子報、Facebook、Instagram限時動態、YouTube
- 2024/10/27 07:16
- 2024/10/26 07:21
- 早安世界》總預算案朝野達成共識 行政院11/1赴立院報告2024/10/25 07:19
- 2024/10/24 06:55
- 2024/10/23 07:08
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。