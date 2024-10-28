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擋風玻璃破裂 新航飛往東京航班轉降台北

2024/10/28 15:04
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（中央社記者吳昇鴻新加坡28日專電）新加坡航空一架從新加坡飛往東京羽田機場的SQ636航班在飛行途中，因擋風玻璃破裂轉降台北，沒有人員傷亡。新加坡媒體報導，該航班預計今晚飛往東京，行程共計延誤約18小時。

亞洲新聞台（Channel News Asia）報導，新加坡航空一架飛往東京的航班因飛行途中「擋風玻璃破裂」而改道飛往台北。

報導指出，編號SQ636的航班載有249名乘客和17名機組人員，昨天晚間大約11時從樟宜機場起飛，預計今天早上6時20分抵達羽田機場。然而，擋風玻璃破裂使得它轉降桃園機場。

一名新航發言人告訴亞洲新聞台，飛機於凌晨4時左右平安地降落台北，新航也為受影響乘客安排了酒店住宿。該機型為波音777-300ER。

報導指出，該航班重新編號為SQ9876將於晚上8時30分從台北飛往東京，預計明天凌晨零時30分抵達羽田機場，共計延誤約18小時。新航為造成的不便致歉，並強調乘客和機組人員的安全是首要考量。（編輯：唐佩君）1131028

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